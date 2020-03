Saltillo Coah.- La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS), a través de Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), comparte a través de redes sociales a las y los jóvenes coahuilenses estrategias de actividades para un buen desempeño laboral desde el hogar.

Ante el brote del COVID-19, el ICOJUVE ha lanzado recomendaciones a la juventud del estado que es económicamente activa para un buen desempeño en sus responsabilidades laborales y que están en sus casas.

Azalea Maldonado Wong, titular del Instituto, resaltó que la indicación es estar permanentemente desarrollando políticas públicas integrales encaminadas al bienestar de la juventud coahuilense.

“Algunas empresas han optado por tomar medidas de mandar a casa a sus trabajadores para evitar la propagación del coronavirus, es por eso la importancia de que las y los jóvenes que están en esa condición puedan seguir manteniendo sus responsabilidades laborales en las mejores condiciones”, dijo.

Por su parte, Melchor Cepeda Destenave, secretario técnico del ICOJUVE, resaltó la probabilidad que miles de personas jóvenes trabajen por primera vez desde sus hogares haciendo lo que se llama trabajo remoto.

“Si eres uno de los que le toca trabajar en casa por primera vez por este brote del coronavirus, tal vez te enfrentes con algunas dificultades o incertidumbres, es por eso que dejamos cinco consejos para trabajar desde casa durante la cuarentena por el coronavirus y no fracasar en el intento”, expresó.

Cepeda Destenave detalló algunas recomendaciones durante el tiempo que se labora desde casa:

1.- Es un Día de trabajo, No libre: Levántate a la misma hora, como lo haces todos los días y empieza tu día en tiempo y forma.

Bañarse y vestirse no sólo mejorará tu estado mental, sino que te preparará psicológicamente para comenzar a trabajar.

2.- Toma descansos regulares: Es bueno tener una rutina cuando trabajas desde casa, pero el trabajo no debería volverse monótono.

No debes permanecer pegado a la pantalla de la computadora todo el día.

Es importante tomar descansos regulares, levantarse de su escritorio y moverse como lo harías en una oficina.

3.- Respeta tus horarios: Si trabajas para una empresa, probablemente tengas horas de labor establecidas, y es importante cumplirlas cuando estés trabajando desde tu casa.

Comienza tu día a la misma hora que normalmente llegarías a la oficina o lugar de trabajo, y terminar tu día a la misma hora.

4.- La comunicación es clave: Estar en comunicación constante con tu equipo, establezcan tiempos meta, planea tus tareas desde el inicio.

5.- No uses ni el sillón ni la cama para trabajar: Buscar un área cómoda para trabajar que No sean lugares donde descansas, como tú cama o sillón.

Para finalizar, el funcionario estatal indicó la importancia de seguir compartiendo tips para realizar la jornada laboral productiva desde casa y recordar que no es periodo vacacional.

Para mayor información, las y los jóvenes podrán tener comunicación vía redes sociales a través de la página de Facebook Instituto Coahuilense de la Juventud, en Twiter @ICOJUVECoahuila y en Instagram Icojuve Coahuila.