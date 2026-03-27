Díaz-Canel asegura que Cuba “hace todo lo posible” en la búsqueda de dos embarcaciones salidas de México

La Habana muestra su “especial preocupación” tras la desaparición de dos barcas que eran parte del Convoy Nuestra América

(EUROPA PRESS)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha mostrado este viernes su preocupación por la desaparición de dos embarcaciones mexicanas que trasladaban ayuda humanitaria a la isla como parte del Convoy Nuestra América y ha recalcado que La Habana “hace todo lo posible” para apoyar las labores de búsqueda y salvamento de los ocupantes.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del Convoy Nuestra América“, ha dicho el mandatario cubano en un mensaje en sus redes sociales. “Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, ha agregado.

Apenas unas horas antes, las autoridades mexicanas confirmaron la activación de las labores de búsqueda y rescate con el objetivo de localizar en el mar Caribe dos embarcaciones con ayuda humanitaria que zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, con destino a La Habana.

Este convoy humanitario, organizado por la Internacional Progresista, pretende llevar ayuda humanitaria a La Habana en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Washington, y cuenta con el apoyo de políticos y líderes de izquierdas, como el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, o el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn.