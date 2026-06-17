GOBIERNO DE COAHUILA, FUERZAS ARMADAS Y MUNICIPIOS ATIENDEN EN CONJUNTO CONTINGENCIA POR LLUVIAS

Se efectúa el diagnóstico ocasionado por las lluvias atípicas en las principales ciudades del Estado, como Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 16 de junio de 2026.- El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene una atención permanente y coordinada para hacer frente a las afectaciones provocadas por las lluvias extraordinarias registradas en los municipios de Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monclova, entre otros, donde en algunos se acumularon alrededor de siete pulgadas de precipitación en un periodo de tres horas, lo que ocasionó el desbordamiento de diversos arroyos e inundaciones en múltiples sectores.

Desde la ciudad de Piedras Negras, una con las mayores afectaciones, durante una reunión de evaluación y seguimiento encabezada por el Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, se definieron las acciones prioritarias que se continuarán implementando para atender de manera inmediata a las familias afectadas.

En la mesa de trabajo participaron representantes de los municipios, Mejora Coahuila, la Secretaría de Infraestructura, DIF Coahuila, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Protección Civil del Estado, Secretaría del Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como mandos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.

Se expuso el caso del municipio de Piedras Negras, donde las lluvias provocaron el desbordamiento de arroyos que afectaron colonias como la Lázaro Cárdenas, Las Haciendas, Vista Hermosa, El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Buena Vista Norte y Sur, Valle del Norte y SUTERM, entre otras, impactando el patrimonio y bienestar de miles de familias. Asimismo, se confirmó el lamentable fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la corriente.

Como parte de la estrategia integral de atención, se llevan a cabo labores de extracción de agua en las colonias afectadas con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, además del reforzamiento y limpieza de la infraestructura de canales para agilizar el desalojo del líquido y reducir riesgos en las zonas vulnerables.

Paralelamente, el Gobierno del Estado, en coordinación con Protección Civil y Mejora Coahuila, trabaja en la extracción de agua acumulada en viviendas mediante la adquisición de bombas especializadas y la organización de cuadrillas de apoyo, además de la distribución de kits de limpieza y programa alimentario para las familias afectadas.

Con el respaldo de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, también se instalarán cocinas comunitarias en puntos estratégicos como los sectores de Las Argentinas y El Edén, mientras que el DIF Estatal mantiene preparada la coordinación para la habilitación de albergues en caso de que las condiciones lo requieran.

En materia de seguridad, se reforzarán los rondines preventivos, los operativos conjuntos y la vigilancia en las colonias afectadas para proteger el patrimonio de las familias y preservar el orden público durante la contingencia.

La Secretaría de Salud desplegará módulos de atención médica, realizará acciones de abatización, fumigación, toma de muestras de agua para verificar su calidad sanitaria y fortalecerá la vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades diarreicas, dermatológicas, respiratorias y transmitidas por vector.

De igual manera, Protección Civil del Estado y la Secretaría de Educación llevarán a cabo la valoración de la infraestructura escolar para verificar las condiciones de seguridad de los planteles educativos.

El Gobierno de Coahuila reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, municipales y las Fuerzas Armadas para brindar una respuesta oportuna a la población, priorizando la protección de la vida, la recuperación de las zonas afectadas y el apoyo integral a las familias que enfrentan esta contingencia.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, destacó que la respuesta a la contingencia se está llevando a cabo mediante una coordinación permanente entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, los Ayuntamientos y las Fuerzas Armadas, con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Protección Civil, Mejora Coahuila y demás dependencias involucradas.

Señaló que cada acción tiene responsables y compromisos previamente establecidos para atender de manera inmediata a las familias afectadas, priorizando la extracción de agua en las colonias inundadas, la limpieza y reforzamiento de canales, el apoyo con bombas de desagüe, la distribución de despensas y kits de limpieza, la instalación de cocinas comunitarias, el fortalecimiento de la seguridad y la implementación de medidas preventivas de salud pública, con el objetivo de superar la contingencia en el menor tiempo posible y brindar una atención integral a la población.

De la misma forma se señaló que en coordinación se trabajó en los municipios de Torreón, Monclova y Saltillo, para atender la contingencia provocada por las lluvias atípicas de días pasados y con ello respaldar la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de apoyar a la población coahuilense de manera inmediata.