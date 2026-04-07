Aparente corto, consume camión de carga de Blomsa en Agujita

Reducido a cenizas terminó un camión tres toneladas de la empresa Blomsa, luego de ser consumido por el fuego, en hechos registrados hace unos momentos sobre la calle “David Yutani”, en la colonia Banorte en la villa de Agujita.

El incendio se generó presumiblemente debido a una falla eléctrica, sin embargo, será una vez que se termine el peritaje como se confirme.

José Pichardo González, comandante de bomberos en Sabinas, encabezó las maniobras para sofocar el fuego, que en minutos alcanzó la totalidad de la cabina de la unidad.

El conductor, salió a tiempo y se reportó como ileso.

La unidad siniestrada quedó justo a unos pasos del acceso principal al panteón de la villa de Agujita.

Diversas autoridades llegaron al lugar.