No alcanza a frenar trailero y provoca carambola en Sabinas

Un choque múltiple se registró esta mañana a la altura del sitio conocido como “Las Maquiladoras” aquí en Sabinas, luego que el conductor de un tractocamión, de los denominados quinta rueda, no pudo detener su marcha impactando en primera instancia un automóvil de alquiler, este último terminando proyectado contra una camioneta que hacía alto en el semáforo.
Al sitio arribaron diversas autoridades, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, quienes, tras valorar a los conductores, descartaron que se encontrará alguna persona herida.
De acuerdo a la información preliminar, se dijo que el conductor del tractocamión, no alcanzó a frenar, generándose el impacto por alcance.
Debido al impacto, el carril de alta velocidad se vio afectado de manera momentánea, hasta en tanto fueron retiradas las unidades involucradas en el siniestro.
Más información en proceso.