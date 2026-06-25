COAHUILA FORTALECE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL CON VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 23 de junio de 2026.-Autoridades sanitarias de Estados Unidos evalúan en Coahuila protocolos de control del gusano barrenador del ganado, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

Del 22 al 26 de junio, se estará recibiendo en el estado una visita de trabajo por parte de personal técnico de la autoridad sanitaria de Estados Unidos, vinculada a la USDA APHIS, con el objetivo de realizar una evaluación integral de las acciones de control y movilización de ganado que implementa Coahuila para la contención del gusano barrenador del ganado y la reducción del riesgo sanitario asociado al traslado de animales provenientes de otras regiones del país.

Durante esta visita técnica se revisan los protocolos de inspección y control sanitario que el estado aplica para prevenir el ingreso de ganado potencialmente expuesto a zonas afectadas, así como las estrategias de coordinación interestatal para mitigar riesgos de dispersión hacia el norte del país, incluyendo entidades como Tamaulipas y Nuevo León.

La agenda de trabajo contempla, en una primera etapa, la revisión de las instalaciones de la propia Secretaría de Desarrollo Rural, donde se expondrán los procedimientos de ingreso de ganado proveniente de otros estados, así como la homologación de requisitos sanitarios y el cumplimiento de las medidas establecidas para la movilización segura.

Asimismo, la comitiva realizará recorridos en corrales de engorda de la Región Centro y zona fronteriza, además de centros de acopio ubicados en el municipio de Castaños y en la ciudad de Saltillo, con el propósito de verificar en campo la aplicación de los protocolos sanitarios, la trazabilidad del ganado y las medidas de control implementadas en cada unidad productiva.

De igual forma, se llevará a cabo la supervisión de los Puntos de Verificación e Inspección (PVI) instalados en las principales carreteras del estado, incluyendo el punto de Castaños y el nuevo PVI ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, recientemente puesto en operación, donde se revisan de manera sistemática los ingresos de ganado hacia el estado.

En estos puntos se verifican condiciones sanitarias del hato, revisión de heridas o lesiones visibles, y en caso necesario, la aplicación de tratamientos preventivos, desparasitantes y medidas de contención sanitaria conforme a los protocolos establecidos.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural refrenda su compromiso de mantener la sanidad animal, fortalecer la coordinación internacional y garantizar que la movilización de ganado en Coahuila se realice bajo estrictos estándares de control, protegiendo así al sector pecuario del estado y su competitividad.