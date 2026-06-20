EN COAHUILA SE CONTINÚAN GENERANDO OFERTAS LABORALES

Empresas de la región sureste ofertarán más de 4 mil vacantes en la Mega Feria de Empleo Saltillo

Saltillo, Coah.– El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, ofertará más de 4 mil oportunidades de empleo formal en empresas instaladas en la región sureste. Estas vacantes son posibles gracias al dinamismo laboral y al clima de seguridad que caracteriza a la entidad.

Este gran evento de vinculación laboral, en el que se ofertarán empleos formales para operarios, profesionistas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral, se llevará a cabo el próximo 23 de junio en el Centro de Convenciones Canacintra, ubicado en el Bulevar Vito Alessio Robles #2888, colonia Nazario Ortiz Garza.

El evento iniciará a las 9:00 horas y concluirá a las 14:00 horas. Se recomienda realizar un preregistro en ferias.empleo.gob.mx.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, aconsejó llevar suficientes currículums o solicitudes de empleo para aplicar a más vacantes y optimizar el tiempo.

La secretaria del Trabajo destacó que estos eventos de vinculación han dado excelentes resultados y continuarán realizándose durante el segundo semestre del año, con el objetivo de impulsar la contratación de los coahuilenses en empresas que ofrecen sueldos competitivos, seguridad social y prestaciones conforme a la ley.

Coahuila continúa con números positivos en generación de empleo

Coahuila mantiene cifras positivas en generación de empleo. En lo que va del año se han creado más de 8 mil nuevos empleos formales, reflejo de la fortaleza de la entidad frente a las situaciones adversas que atraviesan los mercados mundiales y que afectan, sobre todo, a las regiones con mayor desarrollo industrial.

Tan solo con las Ferias de Empleo realizadas en Coahuila durante 2026, se han ofertado más de 6 mil 700 vacantes de más de 100 empresas participantes. Además, hasta mayo se llevaron a cabo 88 jornadas de empleo en todas las regiones del estado, eventos de menor escala que facilitan la contratación al acercar oportunidades de trabajo formal a quienes más lo necesitan.

Zogbi Castro subrayó que estos encuentros permiten acercar empleos de calidad, bien remunerados y con todas las prestaciones de ley, gracias a una política que busca llevar justicia social mediante el empleo a todos los coahuilenses.

Finalmente, recordó que contar con un empleo formal garantiza a las familias acceso a servicios de salud, seguridad social e ingresos que impulsan el desarrollo y una mejor calidad de vida.