Reprueba CIRT Coahuila hostigamiento a periodistas y medios de comunicación

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), delegación Coahuila, expresó su preocupación y condenó las agresiones, actos de hostigamiento, agresiones físicas, agresiones verbales e intentos de intimidación que enfrentaron empresas afiliadas, directivos, periodistas, conductores, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la industria de la radio y la televisión durante el reciente proceso electoral en la entidad.

A través de un posicionamiento público, el organismo considera inadmisible que en el marco de una contienda democrática, integrantes o simpatizantes de cualquier fuerza política recurran a conductas que vulneren la libertad de expresión, el derecho a la información y el libre ejercicio de la labor periodística.

La CIRT manifestó particularmente su preocupación por hechos atribuidos a integrantes de la coalición Morena-PT, consistentes en actos de hostigamiento, descalificaciones públicas, agresiones verbales, intentos de presión sobre contenidos informativos, así como acciones que derivaron en confrontaciones con trabajadores de los medios de comunicación.

El organismo destacó que la crítica pública, el debate político y la confrontación de ideas forman parte esencial de una democracia, pero subrayó que ninguna diferencia editorial o informativa o línea de opinión justifica amenazas, agresiones o actos destinados a inhibir el trabajo de quienes informan con responsabilidad.

“Observamos con preocupación la utilización reiterada de mecanismos de impugnación y procedimientos legales que, en algunos casos, parecen orientarse más a generar presión sobre medios de comunicación y comunicadores que a la legítima defensa de derechos político-electorales. Esta judicialización excesiva de la actividad periodística puede convertirse en factor de inhibición para el ejercicio libre de la prensa y para el acceso de la ciudadanía a información plural”,señaló el comunicado.

La CIRT Coahuila reiteró que los medios afiliados actúan bajo principios de legalidad, pluralidad, responsabilidad social y respeto al marco electoral vigente, brindando espacios a todas las expresiones políticas y garantizando el derecho de las audiencias a recibir información diversa y oportuna.

Entre los puntos destacados de su posicionamiento, el organismo condenó cualquier acto de hostigamiento, intimidación o agresión contra trabajadores y empresas de radio y televisión; exigió respeto absoluto a la libertad de expresión y de prensa; llamó a partidos, candidatos y simpatizantes a conducirse con civilidad democrática; hace un llamado a las autoridades garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y refrendó su compromiso con una información objetiva, plural y profesional al servicio de la sociedad coahuilense.