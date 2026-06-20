COAHUILA FORTALECE LA VINCULACIÓN EDUCATIVA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Universidades de Coahuila reciben Premio a la Vinculación 2026

Saltillo, Coahuila.- La colaboración entre las instituciones educativas, el sector empresarial y el gobierno es fundamental para fortalecer la formación profesional, impulsar la innovación y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones, destacó el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, durante la ceremonia del Premio a la Vinculación 2026: “Reconociendo alianzas que transforman el futuro”.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la visión impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a consolidar una educación pertinente, vinculada con las necesidades del desarrollo económico y social de las regiones, así como a generar más oportunidades de crecimiento, preparación y bienestar para las y los jóvenes coahuilenses.

El evento, organizado por COPARMEX Coahuila Sureste a través del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, presidido por Alfredo López Villarreal, reunió a representantes de los sectores académico, empresarial y gubernamental con el propósito de reconocer a instituciones, docentes y estudiantes que, mediante acciones de colaboración, contribuyen al desarrollo educativo y productivo de la entidad. Este reconocimiento destaca las mejores prácticas de vinculación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, impulsando alianzas que generan beneficios para el desarrollo regional.

Durante la ceremonia se distinguió a estudiantes, docentes e instituciones de educación superior que sobresalen por la calidad de su trabajo y por las contribuciones que realizan en colaboración con empresas e instituciones de diversos sectores. A través de proyectos, investigaciones, estancias y acciones de vinculación, los galardonados han demostrado el impacto positivo que puede generar la colaboración entre la educación y el ámbito productivo en beneficio del desarrollo económico y social de Coahuila.

En este marco, diversas universidades del estado recibieron el Premio a la Vinculación 2026, en reconocimiento a las estrategias que impulsan para fortalecer la formación integral de sus estudiantes y promover proyectos de colaboración con los distintos sectores productivos.

Durante su mensaje, Garza Fishburn subrayó que fortalecer los vínculos entre universidades, empresas y gobierno permite construir una educación más cercana a las necesidades del entorno y favorece la preparación de profesionistas con las competencias que demanda el mundo actual.

Asimismo, señaló que la educación requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad para generar mejores condiciones de desarrollo y brindar a las y los estudiantes herramientas que les permitan enfrentar con éxito los desafíos del presente y del futuro.

“Cuando una universidad abre sus puertas al sector productivo y los distintos actores trabajan con un mismo propósito, el talento de nuestras juventudes encuentra nuevos caminos para crecer. La formación de nuestros estudiantes no termina en las aulas; se fortalece con experiencias, alianzas y proyectos que les permiten aportar al desarrollo de nuestro estado”, expresó.

El titular de Educación reconoció además el compromiso de docentes y estudiantes que, con creatividad, esfuerzo y liderazgo, impulsan una nueva generación de profesionistas capaces de transformar su entorno.

“Lo que se ha sembrado en cada una de las regiones de Coahuila hoy comienza a florecer. Los esfuerzos, la colaboración y la visión compartida entre instituciones educativas, empresas y gobierno están dando frutos que se reflejan en más oportunidades, en más talento preparado y en un estado que avanza con rumbo firme hacia el futuro”, afirmó.

Destacó que los resultados alcanzados reflejan la consolidación de una cultura de vinculación sustentada en valores como la colaboración, la responsabilidad, la innovación y el compromiso social, principios que fortalecen el desarrollo educativo y económico del estado y contribuyen al objetivo trazado por el gobernador Manolo Jiménez de impulsar una oferta educativa cada vez más pertinente, alineada con las vocaciones productivas de Coahuila y con las aspiraciones de las y los jóvenes.

Finalmente, el secretario de Educación hizo un llamado a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los diferentes sectores para seguir construyendo oportunidades para las nuevas generaciones.

“A todas y todos quienes forman parte de este gran esfuerzo, quiero decirles: siéntanse orgullosos de ser parte de este movimiento que impulsa el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa. Ustedes son protagonistas de una nueva etapa en la que sumar capacidades, compartir conocimiento y trabajar unidos permite abrir caminos para las nuevas generaciones de Coahuila”, concluyó.