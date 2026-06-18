MANTIENE SALUD ACCIONES PERMANENTES PARA PREVENIR DENGUE Y RICKETTSIA EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

Como parte de la estrategia permanente que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través de la Secretaría de Salud de Coahuila, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 mantiene de manera diaria acciones de prevención y control para evitar enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la rickettsia, en los municipios de la Región Carbonífera.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que el Departamento de Vectores trabaja todos los días en colonias, barrios y ejidos mediante diversas actividades enfocadas en la protección de la salud de las familias de la región.

Entre las acciones que se realizan de manera constante destaca la fumigación mediante termonebulización en distintos sectores para disminuir la población de mosquitos transmisores del dengue. De igual forma, se lleva a cabo el rociado intra y peri domiciliario en viviendas donde existe riesgo por la presencia de garrapatas, con el objetivo de prevenir casos de rickettsia.

En materia de bienestar animal, personal de vectores desarrolla campañas permanentes de vacunación antirrábica para perros y gatos, además de la aplicación de ectodesparasitantes, tratamiento que se coloca en el lomo de las mascotas para combatir y prevenir la presencia de garrapatas.

Asimismo, se mantiene la vigilancia epidemiológica a través de la lectura de ovitrampas instaladas en distintos sectores, lo que permite identificar las zonas con mayor presencia del mosquito transmisor del dengue y reforzar las acciones preventivas donde más se requieren.

Como parte de estas estrategias también se realiza la colocación y entrega de abate para eliminar las larvas del mosquito en depósitos de agua, además de la aplicación del producto en arroyos, canales y cuerpos de agua de los distintos municipios de la región, complementando estas labores con fumigaciones en dichos espacios.

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal reiteró que estas acciones forman parte de un programa permanente de prevención que busca proteger la salud de la población, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar manteniendo patios limpios, eliminando cacharros y atendiendo las recomendaciones emitidas por el personal de salud.

Finalmente, destacó que gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud y la comunidad es posible fortalecer la prevención de enfermedades como el dengue y la rickettsia, contribuyendo al bienestar de las familias de la Región Carbonífera.