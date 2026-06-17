CIRT Coahuila realiza sesión ordinaria en Monclova

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) Delegación Coahuila celebró en Monclova su Asamblea Ordinaria, siendo la primera ocasión en que la actual mesa directiva sesiona fuera de Saltillo. El encuentro, encabezado por David Aguillón Rosales, se realizó en las instalaciones de Canaco Monclova con el propósito de fortalecer la vinculación regional.

Como invitado especial participó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien presentó los avances de su administración en seguridad, coordinación institucional, atracción de inversiones y desarrollo económico para Monclova y la Región Centro, además de dialogar con los afiliados sobre los retos y oportunidades de la zona.

Posteriormente, el subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez, transmitió un mensaje del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reconoció el profesionalismo de los medios afiliados a la CIRT, destacando su cobertura objetiva y responsable durante el reciente proceso electoral, así como su contribución al fortalecimiento de la vida democrática en Coahuila.