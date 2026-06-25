ENTREGA MANOLO JIMÉNEZ AMBULANCIAS A 6 MUNICIPIOS DE COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañado por Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud, entregó seis ambulancias al mismo número de municipios mismas que vendrán a mejorar y fortalecer la atención médica en sus respectivas comunidades.

“Seguimos fortaleciendo el sistema de salud de Coahuila! Con una inversión de 15 millones de pesos entregamos en Palacio de Gobierno 6 nuevas ambulancias para reforzar la atención médica prehospitalaria en Guerrero, Sacramento, Abasolo, Nadadores, Jiménez y Escobedo. Me dio mucho gusto saludar a mis amigas y amigos alcaldes de estos municipios, con quienes seguiremos trabajando en equipo para que nuestra gente cuente con mejores servicios”, destacó el gobernador.

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Abasolo, Escobedo, Nadadores, Jiménez Sacramento y Guerrero recibieron las llaves de las unidades totalmente equipadas, en las que se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos.

Manolo Jiménez mencionó que esta entrega de unidades es parte del gran programa de salud que se detonó desde el inicio de su administración, y dentro del cual se aumentó un 30 por ciento el presupuesto destinado a atender este tema.

Recordó que en los primeros años de su administración se han asentado las bases para llevar la atención a la salud de las y los coahuilenses al siguiente nivel, con más acciones, estrategias, obras proyectos y programas para acercar a la gente los servicios y la atención a la salud.

En este evento se mencionó que con el objetivo de brindar una pronta y oportuna atención médica, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, realizó la entrega en comodato de estas seis ambulancias Chevrolet Express Max 2025 Diésel.

Se informó, además, que las autoridades municipales se harán cargo de la contratación de personal calificado para otorgar el servicio de atención médica prehospitalarias a la población, trabajando en coordinación estrecha con el 911 y el Centro de Regulación de Urgencias Médicas.

En esta entrega de ambulancias estuvieron presentes Yolanda García Valdéz, presidenta municipal de Abasolo; Daniela Elizabeth Durán Soto, presidenta municipal de Escobedo; María Alejandra Huerta Alemán, presidenta municipal de Nadadores; Claudia Maribel González Espinoza, presidenta municipal de Jiménez; Andrea Wendolin Ovalle Reyna, presidenta municipal de Sacramento; Mario Cedillo Infante, presidente municipal de Guerrero.