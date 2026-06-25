VA COAHUILA POR EL RÉCORD GUINNESS CON LA MAYOR CANTIDAD DE PASES DE FÚTBOL CONSECUTIVOS

· La actividad forma parte de la estrategia “Vive Libre Sin Drogas 2026” para promover estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social

Saltillo, Coahuila de Zaragoza: a 23 de junio de 2026.- Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, anunció que en Saltillo se llevará a cabo el intento de Récord Guinness de la mayor cantidad de pases de fútbol intencionados consecutivos, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila y la estrategia Vive Libre Sin Drogas, y que busca fomentar la participación ciudadana, la actividad física y la construcción de entornos saludables para niñas, niños y jóvenes.

En rueda de prensa celebrada en la biblioteca de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, Liliana Salinas estuvo acompañada por representantes de los sectores educativo, turístico, deportivo y de salud, quienes respaldaron esta iniciativa que busca convertir al deporte en una poderosa herramienta de prevención de adicciones y promoción del bienestar social.

Se informó que el reto se realizará el próximo domingo 28 de junio, dentro de la Ruta Recreativa de Saltillo, iniciando en el bulevar Venustiano Carranza esquina con Chihuahua. La dinámica contempla pases de fútbol de 11 metros entre participantes a lo largo de un recorrido de aproximadamente 5.5 kilómetros, iniciando el primer pase a las 9:00 horas.

Actualmente, el récord mundial vigente es de 596 pases consecutivos, mientras que la meta propuesta para Coahuila es alcanzar mil pases consecutivos, lo que representaría superar la marca actual en 404 pases adicionales, equivalente a un 67.8 por ciento más.

Además del objetivo deportivo, se estima que esta iniciativa impactará de manera directa e indirecta a más de 20 mil personas, gracias a las actividades de sensibilización y prevención realizadas previamente en escuelas, colonias y espacios comunitarios de todo el estado.

Liliana Salinas Valdés destacó que este esfuerzo representa una oportunidad para fortalecer los valores familiares y la participación ciudadana.

“Este récord no se trata solamente de romper una marca mundial; se trata de demostrar que cuando las familias, las instituciones y la sociedad trabajan unidas, podemos construir entornos más saludables para nuestras niñas, niños y jóvenes. Queremos un Coahuila con familias más fuertes, con comunidades más unidas y con una niñez y juventud que crezcan libres de drogas y llenas de oportunidades”, mencionó.

Agregó que el programa Vive Libre sin Drogas tiene como eje central la sensibilización, la prevención y la promoción de estilos de vida saludables, impulsando actividades que fortalezcan la convivencia familiar y la cohesión social.

“Vamos todos unidos a romper este récord; vamos a ser comunidad, vamos a demostrar que en Coahuila sabemos trabajar en equipo y que la fuerza de nuestra gente está en la unión. Cada pase representará el compromiso de miles de coahuilenses con la salud, la prevención y el bienestar de nuestras familias”, expresó Salinas Valdés.

Asimismo, reconoció el liderazgo y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado estrategias integrales para fortalecer a las familias coahuilenses y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

La iniciativa también se encuentra alineada con la estrategia estatal “Coahuila Pa’l Mundo”, que busca posicionar a la entidad como referente nacional e internacional en turismo, cultura, deporte y desarrollo social, aprovechando el impacto global del fútbol en el contexto del torneo internacional de fútbol.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo histórico mediante la convocatoria abierta que estará disponible para todas las personas interesadas. Los participantes podrán registrarse previamente y recibirán un reconocimiento oficial por formar parte de este acontecimiento que busca poner el nombre de Coahuila en la escena internacional.

Con este tipo de acciones, el DIF Coahuila reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan el tejido social, promuevan la sana convivencia y contribuyan a la construcción de un estado donde las familias sean el motor del desarrollo y donde las niñas, niños y jóvenes puedan vivir plenamente, libres de adicciones y con un futuro lleno de oportunidades.