Trump vuelve a atacar a Meloni y declara que ya no hay amistad entre ambos

Meloni responde al presidente de EEUU que se preocupe de sus asuntos y deje de lanzar estos “ataques gratuitos” porque “no tienen sentido”

(EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar este sábado a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un nuevo episodio de la crisis personal abierta esta semana entre ambos mandatarios, antiguos aliados.

La situación se desató el viernes en torno a la publicación de una fotografía de los dos juntos durante la cumbre del G7 en Évian (Francia). Trump aseguró que Meloni le había “suplicado” hacerse la foto y la primera ministra tildó al presidente estadounidense de mentiroso. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, suspendió un viaje a Estados Unidos tras denunciar las “ofensivas” palabras del mandatario norteamericano.

Ofensa que ha repetido Trump este sábado en redes sociales y asegurado que Meloni le pidió “repetidamente” una foto juntos porque “su popularidad en Italia es baja, posiblemente porque rechazó la ayuda de Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, para impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear”.

Trump no ha olvidado que Italia se distanció de la guerra de Irán. Tras lamentar que Meloni “ni siquiera permitió que Estados Unidos usara sus pistas de aterrizaje” durante el conflicto, “lo que supuso un gran inconveniente logístico”, Trump ha insistido una vez en que Estados Unidos ha salido victorioso de las hostilidades y asegurado que la primera ministra, ahora, ha perdido toda oportunidad para restaurar la amistad entre ambos.

“Tras la victoria militar de Estados Unidos sobre Irán, quiere volver a ser nuestra amiga para mejorar su imagen. ¡No, gracias!”, ha zanjado Trump.

MELONI: “MI POPULARIDAD NO ES ASUNTO SUYO”

Meloni, como ya hizo el viernes, ha contestado al presidente de Estados Unidos de manera tajante al señalar que la amistad que mantenía con el mandatario le ha costado el respaldo de parte de la población y que, en cualquier caso, lo que debería hacer el mandatario es preocuparse de la percepción que los estadounidenses guardan sobre él.

“Mi popularidad no le concierne. Le sugiero que se concentre en la suya”, ha replicado Meloni en su cuenta de Facebook, donde ha pedido a Trump que termine con estos “ataques constantes y gratuitos” porque “no tienen sentido”.

“En cuanto a mi popularidad, ser su amiga ciertamente no me ha ayudado, ni depende de mi relación con usted. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional italiano, y eso es exactamente lo que he hecho siempre”, ha añadido la primera ministra.

Meloni ha recordado a Trump igualmente, con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia, que su uso está regulado por acuerdos “que siempre hemos respetado y que no podrán ser violados” durante su mandato. “Italia sigue siendo una nación soberana”, ha manifestado.

La primera ministra italiana ha querido dar este “espectáculo” por zanjado con esta última respuesta. “No volveré al tema, porque sigo creyendo en la unidad occidental y no creo que este sea un espectáculo digno de nuestra tarea”, ha concluido.