Fuerte accidente en el puente Los Gemelos en Sabinas

Una persona del sexo masculino lesionada, fue el saldo de un fuerte accidente registrado la mañana de este jueves, sobre la carretera federal 57, a la altura de los puentes Gemelos, en el acceso a Sabinas, donde participó una camioneta Chevrolet en color blanco.

Sin que hasta el momento se establezcan las causas del accidente, se informó que la unidad, donde viajaba únicamente el conductor, se desplazaba de sur a norte sobre el citado tramo carretero.

Debido al impacto, la unidad quedó atrapada a pocos metros del voladero, que delimita los carriles de circulación.

El conductor, cuya identidad aun no ha sido revelada, fue extraído de los fierros retorcidos, tras un arduo trabajo de paramédicos de bomberos, para luego ser llevado a la sala de urgencias de un hospital cercano para su valoración médica.

Más información en proceso.