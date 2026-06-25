Mayores recursos para el desarrollo científico, tecnológico e innovación: Olivia Martínez

Saltillo, Coahuila, a 23 de junio de 2026.- En sesión del Congreso del Estado la diputada Olivia Martínez Leyva, presentó una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila, a fin de contemplar en el presupuesto estatal del estado una asignación básica garantizada, destinada al desarrollo científico y tecnológico.

A esta iniciativa se le dio primera lectura y tiene como base la propuesta que el C. Jonathan Flores Pérez, quien es el director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, hizo llegar a la diputada Olivia Martínez quien es coordinadora de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso.

“La presente iniciativa de reforma se alinea perfectamente con la visión de desarrollo integral que está impulsando el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha establecido como una de sus prioridades el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del estado, entendiendo que estos elementos son catalizadores esenciales para la transformación económica y social que Coahuila requiere” expresó la diputada Olivia Martínez.

La reforma propuesta a la fracción III del artículo 4 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza busca establecer una garantía presupuestal mínima, basándose en la evidencia internacional que demuestra cómo las regiones con mayores índices de desarrollo son precisamente aquellas que mantienen una inversión sostenida en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

El efecto multiplicador de esta inversión se traduce en la creación de empleos de alta calificación, el surgimiento de nuevas empresas de base tecnológica, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del ecosistema económico en su conjunto.