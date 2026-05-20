ATIENDEN BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL INCENDIO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ

La rápida intervención evitó riesgos mayores y afectaciones en inmuebles cercanos.

Cuadrillas de Ecología e Imagen Urbana realizaron labores de limpieza y retiro de escombro.

Sabinas, Coahuila.– 19 de mayo de 2026. Elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil atendieron de manera inmediata un incendio registrado la mañana de este martes en un inmueble ubicado sobre la avenida Licenciado Benito Juárez, donde gracias a la rápida movilización de las corporaciones de emergencia se logró controlar el fuego y evitar mayores afectaciones.

De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro fue sofocado en poco tiempo, evitando que las llamas se propagaran hacia comercios y viviendas cercanas. Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales.

Tras controlar la situación, cuadrillas de Ecología e Imagen Urbana iniciaron trabajos de limpieza, retiro de escombro y aseguramiento del área, apoyándose con maquinaria para agilizar las maniobras y permitir la reapertura de la vialidad lo antes posible.

Las labores continuaron durante varias horas sobre este importante sector de la ciudad, mientras personal operativo verificaba las condiciones de seguridad estructural del inmueble afectado y mantenía acordonada la zona para prevenir riesgos a peatones y automovilistas.

Personal de Protección Civil destacó que la prioridad fue actuar de inmediato para proteger a las familias y negocios cercanos.

“Se trabajó rápido para controlar el incendio y evitar que se extendiera. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y ahora seguimos con las labores de limpieza y aseguramiento para restablecer la circulación con seguridad”, señaló Sebastian Jaime Director de Protección civil.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución por el sector y atender las indicaciones del personal de vialidad mientras concluyen las maniobras en la zona.