PROTECCIÓN CIVIL INFORMA SOBRE VÓRTICES TORNÁDICOS EN EL NORTE DE COAHUILA

Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 26 de mayo de 2026.- La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informa que, derivado de las tormentas fuertes registradas durante este martes en la región Norte de Coahuila, se identificó de manera preliminar la formación de dos vórtices tornádicos en zonas serranas de los municipios de Zaragoza y Acuña.

El primero de estos fenómenos se presentó en el área de Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza. Asimismo, en el municipio de Acuña se registró un segundo vórtice tornádico, acompañado de fuertes ráfagas de viento y lluvia, lo que ocasionó la caída de árboles y daños materiales en viviendas ubicadas en la comunidad Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el reporte preliminar, 11 viviendas construidas con madera, cartón, tarimas y lámina resultaron afectadas. Personal de Protección Civil Municipal mantiene recorridos en la zona y realiza el censo correspondiente para evaluar las afectaciones y brindar apoyo a las familias afectadas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Asimismo, en el municipio de Jiménez permanece cerrada temporalmente la circulación sobre la carretera federal número 2, debido a la caída de un árbol sobre la vialidad.

También se reporta la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos sectores, situación que ya fue notificada a la Comisión Federal de Electricidad, mientras continúan las labores para restablecer las condiciones de seguridad y liberar el paso vehicular.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas, en coordinación con las Unidades Municipales de Protección Civil y autoridades locales, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse.

Se exhorta a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de medios oficiales, evitar cruzar zonas inundadas o con obstrucciones, no acercarse a árboles, postes o estructuras dañadas, y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

También se recomienda reportar cualquier situación de emergencia al 911.