MANTIENE PROTECCIÓN CIVIL VIGILANCIA POR LLUVIAS INTENSAS EN COAHUILA; ATIENDEN AFECTACIONES EN PIEDRAS NEGRAS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 15 de junio de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión sobre el noreste del país, un sistema frontal fuera de temporada en la frontera norte de México, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, mantendrán condiciones favorables para lluvias puntuales intensas en Coahuila.

Persistirá el potencial de lluvias intensas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este día se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, principalmente en la Región Norte de Coahuila.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos y ríos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

Asimismo, se pronostican vientos con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con posibilidad de caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas y áreas cercanas a cauces, arroyos y sitios susceptibles de inundación.

Lluvias generan afectaciones en Piedras Negras

Durante la noche y madrugada se registraron lluvias en diversas regiones del estado, siendo las más intensas en Piedras Negras, donde se acumuló aproximadamente cinco pulgadas de precipitación.

Derivado de estas lluvias, se reportaron vehículos varados, inundaciones en algunas viviendas de las colonias Lázaro Cárdenas, El Edén y Las Argentinas, así como el desbordamiento del arroyo El Soldado. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos realizan recorridos de auxilio y atención a la población afectada. Asimismo, fue habilitado un refugio temporal y se activó el Plan DN-III-E, con el propósito de fortalecer las labores de apoyo y respuesta ante la contingencia.

En el resto del estado se han presentado lluvias de ligeras a moderadas, sin afectaciones relevantes.

Recomendaciones para la población

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las siguientes medidas preventivas:

* Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

* Retirar macetas, muebles y artículos de patios, balcones o azoteas.

* No intentar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

* Extremar precauciones al conducir debido a la baja visibilidad, el pavimento mojado y las ráfagas de viento.

* Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

* En caso de formación de torbellinos, resguardarse en la planta baja de las viviendas, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

* Mantener documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares disponibles ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

Monitoreo permanente

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al sistema estatal de emergencias 911.