Saltillo, Coah.- Con la finalidad de evitar la violencia a los derechos humanos, a la educación, el empleo, la igualdad y la no discriminación de la comunidad de ciudadanos coahuilenses con discapacidad auditiva o sordera, así como tomar las medidas necesarias para tutelarles el efectivo acceso a su educación básica, técnica y profesional, mediante lengua de señas mexicana y regional (LSM), el diputado panista Marcelo Torres Cofiño realizó un exhorto al Gobierno del Estado, por conducto de la Comisión Interinstitucional a que alude la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad de nuestro Estado, en beneficio de este sector de la población.

Dicho exhorto busca también hacer efectivo su derecho al trabajo digno y bien remunerado, privilegiándoles los demás derechos que les son inherentes a dicho grupo social, dado que a tal organismo le compete coadyuvar en acciones específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción, seguimiento y vigilancia que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que enfrentan alguna discapacidad.

Torres Cofiño dijo que en días pasados recibió de la Asociación de Sordos e intérpretes de la Laguna A. C., quienes en voz de su dirigente César Alberto Durán Favela, y la señorita intérprete Adriana Durán Favela, en coordinación con la Presidenta Honoraria del DIF Municipal de Torreón, Astrid Casale, una solicitud para que los diputados en su calidad de representantes populares, hagan visible y pública la problemática que les aqueja, respecto de la reiterada violación a sus derechos humanos y actos de discriminación de que han sido objeto, tanto por autoridades gubernamentales como por la propia sociedad civil,

“Lamentablemente me comentaron que no se les han permitido plenamente hacer vigentes sus derechos a una educación formal bilingüe a través del uso de la lengua de señas mexicana (LSM), pues no obstante que tanto en las instituciones de educación pública o privada, no se han tenido avances a este respecto, en tales dependencias han llegado al absurdo de no permitirle la entrada a intérpretes particulares que lleva algún integrante de la comunidad de sordos para poder tomar su clase y así poder continuar sus estudios, violentándose gravemente ese derecho humano que les corresponde” comentó el diputado.

El diputado panista dijo que dicho sector de la población ha sido discriminado recurrentemente en el campo laboral, porque no obstante que desarrollan un trabajo físico o intelectual en la misma forma y calidad que las personas oyentes, a las personas con discapacidad auditiva se le paga un salario inferior que a los que les cubren a los que si oyen, situación que les hace sumamente difícil desarrollarse profesionalmente al no contar con una condición laboral favorable y estable, en donde puedan gozar de un ambiente productivo en el que se les permita acceder salario igual al de otra persona.

“Resulta de vital importancia que el Gobierno del Estado en todos sus órdenes, atienda esta sentida petición de la comunidad de sordos de nuestra entidad, para el efecto de que se realicen todas las acciones necesarias para la tutela inmediata y urgente de los derechos humanos de estas personas con discapacidad auditiva, puesto que resulta imperativo implementar políticas públicas de índole educativo, laboral, de salud, de seguridad jurídica y de cualquier otra índole, para aprovechar la gran capacidad, inteligencia y voluntad productiva de estas personas, lo cual, incidirá favorablemente en la grandeza de Coahuila” comentó

“Nuestra sociedad debe tener una empatía real hacia la comunidad de débiles auditivos, puesto que la discapacidad auditiva o la perdida de la audición, comúnmente llamada sordera solo representa eso, un aspecto que se puede superar mediante el uso cotidiano de la lengua de señas en todos los aspectos de la vida comunitaria, y así mismo se cuente con cada vez más intérpretes, necesitamos blindar este sector de la población” finalizó el coordindor de la bancada panista en el Congreso del Estado.