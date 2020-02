Sabinas, Coah.- Un perfil falso de facebook amenazó en el día de hoy a la comunidad estudiantil del CBTIS número 20 de la ciudad de Sabinas. “Me cansé de esto, me cansé del bullying, del acoso, de los malos tratos de los maestros; el 14 de febrero derramaré sangre de todas personas que me molestaron y de cualquiera que me intente detener”.

Una amenaza muy seria que se debería investigar de manera inmediata, toda vez que últimamente se han producido hechos similares en otras instituciones educativas.

El perfil, con el sobrenombre de Yaco miste, estaría amenazando directamente y es por este motivo que las autoridades deben descartar cualquier veracidad en la afirmación y así dar calma a los alumnos y padres de alumnos de la institución.

Actualización:

Ya investiga policía cibernética amenaza en página del CBTis 20

(17:30) Sabinas, Coah.- Tras la amenaza que a través de la página oficial del CBTis 20, advierte a la comunidad que este 14 de febrero correrá sangre. La fiscalía General delegación Carbonífera ha confirmado que la policía Cibernética ya investiga esta amenaza.

Mediante una llamada telefónica, el delegado regional de la fiscalía Lic. Ulises Ramírez Guillén, confirmó que tras la aparición de la publicación se iniciaron los protocolos correspondientes para poder establecer la veracidad de la amenaza.

De entrada, dijo de forma coordinada, seguridad pública, policía investigadora y en general de los distintos órdenes de gobierno, han iniciado con los recorridos correspondientes y las investigaciones.

Sin embargo, se espera el resultado de la investigación que ya realiza la policía cibernética quien fue enterado del hecho.

El mensaje “colgado” en la página oficial de Facebook del CBTis 20, advirtió lo anterior, “Me cansé de esto, me cansé del Bullying, del acoso, de los malos tratos de los maestros; el 14 de febrero derramaré sangre de todas esas personas que me molestaron y de cualquiera que me intente detener”.

Este mensaje fue publicado desde un perfil con el pseudonimo Yaco Miste