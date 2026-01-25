Volcadura en carretera Muzquiz – Boquillas del Carmen

De última hora, reportan la volcadura de un vehículo sobre el kilómetro 52 de la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, arrojando como resultado varias personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Elementos policiacos se desplazan al lugar tras reportarles que, poco antes de las 10:00 de la mañana, sobrevino el accidente.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que viajaban en la camioneta Chevrolet, color beige donde además viajaban menores de edad.

Información en proceso.