GUSANO BARRENADOR LLEGA A LOS LÍMITES CON COAHUILA

Autoridades refuerzan acciones ante riesgo sanitario

Saltillo, Coah.-La detección de un caso activo de gusano barrenador del ganado (GBG) en un bovino en el estado de Zacatecas, a tan solo 20 km de la frontera con Coahuila, así como la captura de ejemplares de la mosca transmisora en la zona limítrofe, colocan a la entidad en alto riesgo de registrar casos.

En entrevista, el Secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que en las trampas instaladas en la colindancia entre Coahuila y Zacatecas se han detectado moscas hembras de la especie Cochliomyia hominivorax. Esto hace inminente la posible entrada del insecto por vuelo natural al estado, favorecida por las condiciones de clima cálido y humedad propias de la temporada.

Ante esta situación, se mantiene una estrecha coordinación con la SADER, a través del SENASICA y la CPA, así como con la Unión Ganadera Regional de Coahuila, el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria y los gobiernos municipales. Esta colaboración ha permitido implementar acciones de prevención, detección oportuna y control, entre las que destacan:

* Campañas de difusión e información en medios y capacitaciones en sitio en las zonas de alto riesgo, con indicaciones a la población para el reporte y manejo de casos sospechosos.

* ⁠Instalación de 62 Trampas de GBG para captura de mosca y confirmación de presencia natural del insecto en el ambiente.

* ⁠Regulación de la movilización de ganado de zonas afectadas del país hacia Coahuila, asi como su inspeccion y tratamiento

* ⁠Realización de barridos para aplicación de tratamientos preventivos con doramectina sobre animales expuestos en zonas de riesgo.

* ⁠Instalación de trampas con cebo atrayente en instalaciones de manejo de ganado, para la disminución de la densidad de población de la mosca en zonas afectadas.

Así mismo, se reiteró el compromiso de las autoridades para hacer frente a este nuevo reto para la ganadería del estado en coordinación permanente con los ganaderos sumando esfuerzos y trabajando unidos reportando cualquier caso sospechoso , con el objetivo de proteger la sanidad animal y la salud pública en la entidad.