Seguimos mejorando nuestros indicadores en seguridad: Manolo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Al presidir la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la disminución de homicidios en lo que va del año, que es un 18 por ciento menor al mismo periodo, pero de 2025, año que fue el mejor en los indicadores de seguridad de los últimos 30 años.

“Iniciamos la semana y el mes de marzo con nuestra Reunión Estatal de Seguridad, donde participamos las instituciones locales, estatales y federales. Seguiremos trabajando en equipo, con voluntad y coordinación para que Coahuila se consolide como el estado más seguro de México”, resaltó el gobernador

En esta reunión participan todas las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno

Manolo Jiménez calificó a esta reunión como muy positiva, porque luego de toda la información que se puso sobre la mesa, se reitera que Coahuila sigue siendo un ejemplo a nivel nacional en el tema de seguridad.

Mencionó que estos excelentes indicadores se deben a un gran trabajo en equipo, se debe a que hay una estrategia y un plan con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

“Aquí hay voluntad de entrarle con todo al tema de seguridad, y hay coordinación total con las fuerzas de seguridad estatales, federales y municipales, así como con los tres poderes del estado; todas las instituciones trabajando en un mismo sentido, lo que nos permite ir mejorando en los indicadores”, indicó.

Jiménez Salinas expuso que a nivel nacional, en promedio se resuelve el 42 por ciento de los homicidios, mientras que en Coahuila se tienen resueltos el cien por ciento.

Resaltó que tras la detención y abatimiento, en días pasados, de un importante criminal, en Coahuila se puso de manifiesto la capacidad de reacción por parte de las instituciones en Coahuila, al blindar el estado para que las y los coahuilenses pudieran transitar en paz y tranquilidad, por lo que agradeció y reconoció el apoyo de las fuerzas armadas.

De la misma manera, en esta reunión se revisaron las acciones, estrategias y operativos que de manera coordinada se llevan a cabo entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, como los operativos para prevenir y atender, de manera rápida y oportuna, los accidentes sobre la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros.

Además, se informó que en las próximas semanas se iniciará con la instalación de más de mil cámaras de vigilancia, privilegiando a los municipios que no cuenten con este sistema de videovigilancia, y que estarán conectadas al C4.

Los cateos que se realizan junto al Ejército Mexicano en todas las regiones de Coahuila, en los que se han asegurado personas, armas, droga, vehículos.

Los operativos o “barridos”, para prevenir riñas entre particulares; entre otros.