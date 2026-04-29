Continúan festejos del Día del Niño en comunidades del municipio de Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Múzquiz dio continuidad a los festejos del Día del Niño, llevando alegría y momentos de convivencia a niñas, niños y sus familias en diversas comunidades del municipio.

Las actividades iniciaron a partir de las 10:30 de la mañana en el ejido Nogalitos, para posteriormente trasladarse al ejido Morelos y al ejido Nacimiento, concluyendo alrededor de las 4:30 de la tarde en la plaza principal de la cabecera municipal, donde se congregaron cientos de asistentes.

Durante cada uno de los eventos, las y los niños disfrutaron de dinámicas recreativas, show de animación con payasita, así como la tradicional lluvia de pelotas, generando un ambiente de alegría y sana convivencia familiar.

Asimismo, se llevó a cabo una gran rifa de juguetes, en la que se entregaron:

• Bicicletas

• Patines

• Scooters

• Tablets

Además, se realizó la entrega de dulces (bolos) a todas y todos los niños asistentes.

En representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, estuvo presente Karla Gabriela Maltos Estrada, quien acompañó cada uno de los eventos, reiterando el compromiso de la administración municipal de seguir promoviendo espacios de esparcimiento y bienestar para la niñez.

El Gobierno Municipal continuará llevando estos festejos a todas las comunidades, fortaleciendo la convivencia familiar y celebrando a quienes son el presente y futuro de Múzquiz.

“En Múzquiz, las niñas y los niños son nuestra prioridad.”