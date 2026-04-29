Anuncian la 26 Gran Cabalgata de Nueva Rosita 2026; contará con respaldo municipal y estatal

El alcalde Óscar Ríos Ramírez sostuvo una reunión con los organizadores de la tradicional cabalgata, Arturo Siller y Héctor de la Garza, donde se dieron a conocer los detalles de la 26 Gran Cabalgata de Nueva Rosita 2026, a celebrarse los días sábado 2 y domingo 3 de mayo.

En este marco, se destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia turística, sumando esfuerzos dentro del Festival Vaquero Coahuila, con el objetivo de fortalecer la proyección del evento y detonar la economía regional.

Durante el encuentro, el edil refrendó su compromiso con esta importante tradición, otorgando un apoyo superior a los 100 mil pesos para la organización, lo que permitirá garantizar una mejor logística, atención a los cabalgantes y desarrollo de las actividades.

En la reunión también estuvieron presentes Edna de las Fuentes, coordinadora de Turismo; Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, subdirector de Seguridad Pública; así como Javier Rendón, director de Alumbrado, quienes coordinarán acciones para el correcto desarrollo del evento.

La cabalgata, organizada por la asociación “Los Dorados Cabalgantes y Vaqueros de Nueva Rosita A.C.”, será en memoria del Dr. Raúl Flores Flores y contempla un amplio programa que iniciará el sábado 2 de mayo en el rancho “Agua Linda”, con registro de cabalgantes, coronación de la reina y el banderazo de salida encabezado por el alcalde.

El recorrido incluirá convivencia, concursos y actividades musicales, además de pernocta para los participantes. Para el domingo 3 de mayo, se tiene programado el arribo a Nueva Rosita con eventos como concurso de platillos típicos, actividades ecuestres, entrega de reconocimientos y un espectáculo de rodeo.

Como parte del cierre, se contará con baile popular amenizado por el grupo Los Príncipes Norteños, en los terrenos de la astro feria.

La 26 Gran Cabalgata representa una de las tradiciones más importantes de la Región Carbonífera, promoviendo la convivencia familiar, el turismo y el arraigo de las costumbres del norte del estado. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando este tipo de eventos que fortalecen la identidad y la economía local.