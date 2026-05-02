EN COAHUILA SE CONTINÚA OFERTANDO EMPLEO

25 Empresas de Coahuila ofertaron más de 900 vacantes a alrededor de 800 asistentes a Feria de Empleo Saltillo.

Saltillo, Coahuila; 30 de abril de 2026.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo y el Servicio de Empleo, realizó una Feria de Empleo donde 25 empresas instaladas en la región sureste de Coahuila ofertaron más de 900 vacantes laborales en empleos formales.

Este evento de vinculación laboral, al que se dieron cita más de 800 buscadores de empleo, forma parte de las acciones que realiza el Gobierno de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas que buscan llevar los beneficios de un empleo formal a toda la sociedad

Esta Feria de Empleo tuvo como sede las oficinas de la Secretaría del Trabajo ubicadas en el Centro Metropolitano, lo que facilitó el acceso a los buscadores de empleo, además de que contó con transportación gratuita desde la Alameda Zaragoza.

Las empresas participantes en este gran evento de vinculación laboral fueron Mabe de México, Jibe Construcciones y Pavimentos, Operadora CICSA, Corporativo MISOL, Distribuidora Liverpool, entre otras. Y se ofertaron algunas vacantes con sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales.

En lo que va del año, el Gobierno del Estado ha realizado ya 5 grandes Ferias de Empleo, en donde han atendido a más 6 mil buscadores de empleo a quienes se les ofertaron en estos grandes eventos de vinculación más de 5,000 vacantes en empleos formales.

La Secretaría del Trabajo dio a conocer que se continuará trabajando a favor del empleo durante las próximas semanas y ya se tienen proyectadas la realización de dos ferias más para el mes de mayo; una en Saltillo y otra en Torreón.

Nazira Zogbi mencionó que seguirá trabajando para acercar las oportunidades laborales a todas las regiones de Coahuila y así poder llevar a todas las regiones el desarrollo con justicia social que vive el Estado.