Fortalece Gobierno Municipal infraestructura educativa en la Escuela Primaria “Club de Leones No. 1”

Múzquiz, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, continúa impulsando acciones en beneficio de la educación mediante el mejoramiento de espacios escolares que contribuyen al bienestar y desarrollo de la niñez.

En esta ocasión, se llevó a cabo la rehabilitación e instalación de malla sombra en la Escuela Primaria “Club de Leones No. 1”, ubicada en Melchor Múzquiz, atendiendo una solicitud realizada por la comunidad educativa del plantel.

Esta obra consistió en:

• Retiro de la malla sombra en mal estado

• Limpieza del área de trabajo

• Suministro e instalación de aproximadamente 695 m² de malla sombra, con durabilidad estimada de 15 años contra rayos UV

• Aplicación de pintura anticorrosiva en la estructura metálica

Con esta acción permitirá que las y los alumnos cuenten con un espacio digno, seguro y adecuado para sus actividades cívicas, deportivas y recreativas.

Durante el evento, autoridades educativas, padres de familia y funcionarios municipales expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado, destacando que este tipo de acciones impactan directamente en la calidad educativa y en la seguridad de los estudiantes.

En el acto estuvieron presentes:

• Profa. Ana María Flores Orozco, supervisora de la Zona Escolar 302

• Profa. Graciela Ríos Morín, asesora técnica de la Zona Escolar 302

• Profa. Tomasita Idalid Abraham Rodríguez, directora de la institución

• Profa. Lizbeth Margarita Sánchez Pérez, subdirectora académica

• Profa. Sileika Martínez Terán, subdirectora de gestión

• Sra. Gladis Yadira Torres Sánchez, presidenta de la mesa directiva

• Dr. Caleb García Ramírez, vocal de la mesa directiva

• Alejandro Pader, encargado de la obra

• Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora

• Funcionarios municipales

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con la comunidad escolar para fortalecer la infraestructura educativa en todo el municipio.

🤝 “Porque en Múzquiz la educación es prioridad.”