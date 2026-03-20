Siete personas lesionadas en accidente ocurrido en la premier tramo Allende Nueva Rosita

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Siete personas lesionadas, fue el saldo de un choque por alcance, registrado esta tarde sobre la autopista premier en su tramo Allende – Nueva Rosita, a la altura del kilómetro 10, del citado tramo de cuota.

De acuerdo a la información dada a conocer por Nicolas Puente González, coordinador de paramédicos de Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, el reporte del accidente se dio minutos antes de las 16:00 horas de este miércoles.

Para ello, se desplazaron dos ambulancias y la unidad de rescate urbano a fin de atender a los ocupantes de las dos unidades involucradas.

Trascendió que el camión con la leyenda “Al Servicio de los trabajadores de la construcción” SINSA, se encontraba estático a un costado de la cinta asfáltica, aparentemente utilizando conos de prevención, sin embargo, el conductor de un camión de carga, no se percató impactándose en la parte posterior de la unidad.

Del primer vehículo se reportaron seis lesionados entre ellos el conductor, así como también el conductor de la segundad unidad.

Cabe señalar que todos los heridos fueron trasladados a la sala de urgencias de la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita.

Elementos de la Guardia Nacional, división seguridad en carreteras llegaron al sitio a fin de llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Más información en proceso.