ENTREGA CHANO DÍAZ Y DIF COAHUILA APOYOS A EMPACADORES VOLUNTARIOS EN SABINAS

73 beneficiarios recibieron apoyos alimentarios e insumos para su jornada laboral.

Se reafirma el compromiso de mantener cercanía con los adultos mayores.

Sabinas, Coahuila.- Como parte de las acciones de apoyo a los sectores más vulnerables, el Gobierno Municipal de Sabinas, en coordinación con DIF Coahuila, llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios e insumos a 73 beneficiarios del programa Empacadores Voluntarios.

El evento contó con la presencia del presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, así como de la doctora Zaide Habib, coordinadora regional de DIF Coahuila en la Región Carbonífera, y la directora del DIF Sabinas, Aida Iribarren.

Durante la entrega, se destacó la importancia de respaldar a los adultos mayores que forman parte de este programa, quienes diariamente realizan una labor digna y de esfuerzo, contribuyendo además a su propio sustento.

En su mensaje, el presidente municipal reiteró el compromiso de su administración de mantenerse cercana a la ciudadanía, especialmente con los adultos mayores, además de reconocer el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.

“Vamos a seguir siendo un gobierno cercano, de puertas abiertas, apoyando a quienes más lo necesitan. Agradezco al gobernador por el respaldo que nos brinda, porque cuando trabajamos en equipo, sin colores ni partidos, es cuando realmente se logran resultados para nuestra gente. Nuestros adultos mayores cuentan con todo nuestro apoyo” expresó Chano Díaz.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de fortalecer los programas sociales y brindar apoyo directo a quienes más lo requieren, promoviendo una mejor calidad de vida para las familias sabinenses.