PREMIAN A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS CON EL SORTEO “COAHUILA PA’ DELANTE 2026”

Se rifaron 2 casas, 15 vehículos y 40 premios de 50 mil pesos

Saltillo, Coah.-En el marco del sorteo “Coahuila Pa’ Delante 2026”, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y la Administración Fiscal General, reconoció a las y los contribuyentes cumplidos que realizaron en tiempo y forma el pago de su derecho de control vehicular.

El titular de la Secretaría de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, expuso que es de suma importancia la participación de todas y todos los ciudadanos de Coahuila que cumplen con su compromiso en el pago del control de derechos vehiculares. Ya que, este recurso propio se destina a obras y acciones en beneficio directo de la población, e impactan de forma positiva en municipios, colonias, barrios y ejidos de todas las regiones del Estado.

“El gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoce y agradece a los contribuyentes cumplidos, destacando que gracias a su responsabilidad es posible impulsar acciones concretas que mejoran la calidad de vida de las y los coahuilenses”, declaró.

En esta edición participaron quienes efectuaron su pago entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. Este cumplimiento no solo brinda certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos, sino que también permite fortalecer la infraestructura, la seguridad, los servicios y los programas que benefician a las familias coahuilenses.

Durante este periodo, más de 450 mil contribuyentes realizaron su refrendo vehicular, de los cuales cerca del 50 por ciento lo hizo mediante plataformas digitales, reflejando el avance en la modernización y accesibilidad de los servicios.

Como parte de este esfuerzo, se llevó a cabo la rifa de 57 premios, con un valor total de más de 11.6 millones de pesos, que incluyó dos casas, 15 vehículos Hyundai Grand i10 sedan GL 2026 y 40 premios en efectivo, distribuidos en las distintas regiones del estado.

Los ganadores de las dos casas fueron: Claudia Lizeth Calderón Padilla de la casa en Saltillo en el Fraccionamiento Santorini y de la casa de Torreón en el Fraccionamiento Paseo del Amanecer, Gerardo Leiva Moreno.

Los ganadores de la Región Norte de tres vehículos fueron: Mario Alberto Ramírez Marín; Sergio Martínez Santiago y Edgar Eduardo González Sanmiguel.

Los Premios de 50 mil pesos fueron para: Guadalupe Norberto Sánchez Villarreal; Ana Luz Vázquez Rubalcaba; Jesús de los Santos Galván; Víctor Manuel González Centeno; Isela González Puente; Eulogio Aguirre Orta; Saúl López Ibarra y María del Carmen Consuelo Castelazo y de los Ángeles

Los ganadores de la Región Carbonífera de los tres vehículos son: Conrado Salazar López; José Isabel Oyervides Maldonado y María Luisa Cervantes Martínez

Los ganadores de 50 mil pesos son: José Escobedo Martínez; Marco Antonio Hernández Rodríguez; Brenda Valeria Rivera Ortiz; Juanita Garza Garza; Juan Pedro López Sandoval; Ricardo Enrique López Hernández; Hugo Ramos García y Elvia Garza Fernández.

De la Región Centro-Desierto los ganadores de los tres vehículos son: Rafael Guadalupe de la Rosa Ochoa; Félix López Galindo y Enrique Yáñez Uribe.

Y resultaron afortunados con 50 mil pesos son: César Alejandro Martínez Velasco; Catarino Rodríguez Godina; Roberto Carlos Delgadillo Riquejo; Ricardo Gómez Lomelí; Genaro Humberto Rodríguez Lara; Cristóbal Solís Esquivel; María Delia Monsiváis Saavedra; Ana Elena del Valle González.

En la Región Sureste los ganadores de tres vehículos son María Estela Ramos Dávila; Ana Cecilia Castillón Ramos y Gustavo Adolfo Montes Sánchez.

Y los premiados con 50 mil pesos: Enrique José Garza Melo; Marcelino Hernández Llamas; Francisco Guadalupe Hernández de la Cruz; Dante Isaí Carrillo Garza; Irma Lidia Cabrieles Arenas; José Lino Luna Enríquez; Felipe Ramírez Esquivel y Pedro Manuel Juárez Crescencio.

En la Región Laguna se ganaron los vehículos: José de Jesús López Mendoza; Silvia Almendra González Oviedo y Jorge Armando Ávila Torres

Con un premio de 50 mil pesos son: Elizabeth Ortiz Niño; Luis Daniel Sosa Ortega; Nathalie López Mora; Nadia Estela González Vázquez; Marisa Angélica Moreno Santiesteban; Pedro Velázquez Díaz; Patricia Josefina Gallegos Rodríguez y Maximino Trejo Reyes.

Los resultados serán publicados en periódicos de mayor circulación y en la plataforma oficial Paga Fácil, mientras que la entrega de premios se realizará durante el mes de mayo.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron su agradecimiento a la ciudadanía por su confianza y responsabilidad, destacando que, gracias a las y los contribuyentes cumplidos, Coahuila avanza con rumbo y resultados.