FORTALECE COAHUILA SU INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

A través del programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, coordinado por Mejora Coahuila, se impulsan acciones para mejorar la infraestructura escolar en todo el estado.

Saltillo, Coah.- Desde la ciudad de Saltillo, y como parte del programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, se llevó a cabo la entrega de una techumbre en la escuela primaria “Luis Álvarez Cortez”, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa en todo el estado.

Esto forma parte del trabajo que promueve la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, para seguir mejorando los espacios educativos.

Desde el arranque de la presente administración estatal, se ha logrado mejorar la infraestructura de más de 330 instituciones educativas, y para este 2026 se estima llegar a 114 planteles más en todo Coahuila.

Durante la entrega de esta techumbre, el coordinador de Mejora Coahuila destacó que en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas se cuenta con una administración cercana a la gente, y reiteró que se continuará trabajando para mejorar las condiciones de las escuelas.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de las escuelas de Coahuila, para que nuestras niñas, niños y adolescentes siempre tengan mejores oportunidades y cuenten con un plantel educativo digno donde aprender”.

En este evento estuvo presente la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien gestionó esta importante obra y señaló la importancia de generar espacios adecuados para el desarrollo de la niñez.

“Con esta techumbre podrán realizar actividades con mayor comodidad, es importante cuidarla y aprovecharla para aprender y convivir mejor”, expresó.

En su intervención, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que el trabajo coordinado permite avanzar en distintos proyectos para la ciudad.

“Este espacio permitirá realizar actividades deportivas, festivales y eventos escolares, trabajamos juntos, en equipo, para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, señaló.

En esta obra se invirtieron más de 2.8 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 176 alumnos, e incluyó la construcción de un techo estructural de 24 por 17 metros, con un sistema de cimentación a base de zapatas aisladas de concreto; estructura tipo marco rígido con acabado en pintura esmalte; cubierta de lámina pintro blanca; además de la instalación de sistema pluvial con canalones y bajantes, sistema de tierra física y alumbrado tipo campana industrial LED, fortaleciendo así la infraestructura educativa de dicha institución.

Durante 2024 se invirtieron más de 289 millones de pesos en 172 obras al interior de las escuelas, mientras que en 2025 se invirtieron más de 385 millones de pesos. Para 2026, se espera destinar más de 256 millones de pesos en obras que impulsen el desarrollo educativo en todo Coahuila, en beneficio de las y los alumnos coahuilenses.

Dentro del programa de Obras Sociales a Pasos de Gigante, se contempla una inversión superior a los 2 mil millones de pesos en todo el estado, destinada a acciones como pavimentación, recarpeteo, bacheo, infraestructura educativa, agua potable, drenaje y mejoramiento de espacios públicos.

En el evento estuvieron presentes Julio Iván Long Hernández, director general de ICIFED; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social en el municipio; Susana Isabel Sánchez García, directora de la primaria turno matutino “Luis Álvarez Cortés”; Leonardo Ramírez Sánchez, director del turno vespertino; así como equipo Mejora.