Irán confirma el asesinato del ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel contra Teherán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado este miércoles el asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib, tras un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Pezeshkian ha criticado en un mensaje en redes sociales el “cobarde asesinato” de Jatib y otros altos cargos, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé –muertos el 16 de marzo y el 28 de febrero, respectivamente–, “junto a algunos de sus familiares y miembros de su equipo”.

“Estamos desconsolados”, ha manifestado. “Ofrezco mis condolencias al gran pueblo de Irán por el martirio de dos miembros del gabinete, el secretario de la Asamblea Popular y los comandantes militares y de los Basij. Estoy seguro de que su camino continuará con más fuerza que nunca”, ha apostillado.

El mensaje de Pezeshkian llega horas después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunciara el asesinato de Jatib y subrayara que el hombre “estaba a cargo del sistema asesino y de represión interna en Irán y de promoción de amenazas externas”. “La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre”, amenazó.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos por estos ataques figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, muerto igualmente el 16 de marzo. Su muerte fue confirmada el martes por las autoridades iraníes después de que Israel anunciara su asesinato.

(EUROPA PRESS)