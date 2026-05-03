PROYECTA GOBERNADOR MEGA OBRAS EN TODAS LAS REGIONES DE COAHUILA

Presenta gobernador Manolo Jiménez el gran proyecto de fortalecimiento carretero

Se invertirán 14 mil millones de pesos en todas las regiones del Estado

Se consolida Coahuila como un corredor estratégico clave entre México y Estados Unidos

Saltillo, Coahuila.-El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la presentación del proyecto “Mega Obras Coahuila 2026”, considerado el plan de infraestructura carretera más ambicioso en la historia del estado, con el objetivo de fortalecer la conectividad, detonar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población.

“Presentamos Mega Obras Coahuila, un mega proyecto de infraestructura carretera sin precedente para nuestro Estado. Con una inversión mixta con la iniciativa privada de 14 mil millones de pesos vamos a construir libramientos, puentes y ampliar carreteras en todas las regiones de Coahuila. Con esto fortalecemos nuestra competitividad, economía y el empleo. Seguimos desarrollando los mejores proyectos para llevar a Coahuila al siguiente nivel. Seguimos con todo pa’ delante a pasos de gigante”, destacó el gobernador.

Jiménez Salinas subrayó que, a dos años de su administración, se ha logrado cumplir el 85 por ciento de los compromisos adquiridos en campaña, impulsando obras, programas sociales, educativos y de salud, así como estrategias de promoción económica y turística. Asimismo, resaltó avances en materia de seguridad, señalando que Coahuila se mantiene como el estado más seguro del norte de México y uno de los más seguros del país.

En cuanto al proyecto carretero, explicó que el eje principal es el fortalecimiento de la carretera federal 57, considerada la más importante del país en materia comercial dentro del territorio coahuilense. Este plan contempla ampliaciones, libramientos, rehabilitaciones y nuevas conexiones estratégicas entre regiones clave como la Sureste, Centro-Desierto, Carbonífera, Laguna y Norte.

Entre las obras destacan la conexión del bulevar Óscar Flores Tapia con la autopista a Monterrey, la ampliación de la carretera Saltillo–Monclova a cuatro carriles, nuevos libramientos en Monclova, Sabinas, Morelos y Zaragoza, así como la modernización de la ruta hacia Piedras Negras y la frontera con Texas.

También informó que el proyecto incluye la extensión de la autopista Premier, mejoras en accesos fronterizos y obras para fortalecer la conexión con la región Laguna y el corredor hacia Mazatlán, lo que permitirá una mayor integración logística entre el Pacífico y Estados Unidos.

Precisó que estas acciones representen una inversión aproximada de 14 mil millones de pesos bajo esquemas público-privados, generando además empleos locales y fortaleciendo la proveeduría estatal.

Señaló que, una vez concluidas, las obras permitirán reducir los tiempos de traslado entre Saltillo y la frontera hasta en una hora, incrementar la seguridad vial y atraer entre el 10 y 15 por ciento del flujo comercial que actualmente cruza por otros estados fronterizos.

Jiménez Salinas reiteró su compromiso de continuar trabajando en unidad para consolidar a Coahuila como uno de los mejores estados para vivir en México, destacando que el desarrollo alcanzado es resultado del esfuerzo conjunto entre ciudadanía, empresarios y gobierno.

“Seguiremos avanzando con pasos firmes para construir la grandeza de Coahuila y sus 38 municipios”, concluyó.

En su intervención, Enrique Garza Cantú, miembro del Consejo de Viabilidad Financiera de la región Sureste, destacó que el programa de megaobras representa un impulso estratégico para la competitividad de Coahuila, al mejorar la conectividad entre zonas habitacionales, industriales y logísticas, reducir costos operativos y elevar la eficiencia de las cadenas productivas.

Expuso que, en un entorno global complejo, el estado avanza con rumbo claro al apostar por infraestructura moderna, seguridad y capital humano, factores clave para atraer inversión en el marco del T-MEC. Asimismo, reconoció el entorno de estabilidad que permite a las empresas invertir con confianza y reiteró el compromiso de la iniciativa privada de seguir trabajando en equipo con el gobierno estatal para consolidar un Coahuila fuerte, competitivo y próspero.

Durante su intervención, María Bárbara Cepeda Boehringer, refirió, que el proyecto de Mega Obras Coahuila es resultado de un proceso de planeación estratégica basado en la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, impulsado por instrucciones del gobernador.

Explicó que las obras fueron definidas a partir del análisis de las necesidades regionales, su vocación productiva y su impacto en el desarrollo económico, priorizando el fortalecimiento de la carretera 57 como eje logístico del estado.

Puntualizó que el modelo se sustenta en esquemas de inversión público-privada, bajo criterios de viabilidad técnica, social y económica, con el objetivo de detonar competitividad, atraer inversión y consolidar a Coahuila como un corredor estratégico clave entre México y Estados Unidos.

Las Mega Obras Coahuila 2026 presentadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contemplan un conjunto de proyectos estratégicos de fortalecimiento carretero que impactarán a las cinco regiones del Estado, destacando principalmente: la conexión del bulevar Óscar Flores Tapia con la autopista Saltillo–Monterrey; la ampliación a cuatro carriles de la carretera Saltillo–Monclova; la construcción del libramiento Castaños–Monclova; la rehabilitación de la vía Monclova–Sabinas; el libramiento Sabinas–Allende; la extensión de la autopista Premier hasta Piedras Negras; la ampliación de la ruta fiscal en esta frontera y del Puente Internacional 2; así como la construcción de libramientos en Morelos y Zaragoza para fortalecer la conexión hacia Acuña. Además, se incluye el desarrollo de un corredor que conectará la región Laguna con el centro del estado y su integración con la Carretera 57, consolidando a Coahuila como un eje logístico clave entre el Pacífico y Estados Unidos.