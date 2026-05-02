DETECTA COAHUILA PRIMER CASO POSITIVO DE GBG

SENASICA confirmó el primer caso de GBG en Coahuila, al resultar positivo el diagnóstico de las muestras obtenidas por la CPA de un bovino hembra de aproximadamente 3 años de edad en un predio del municipio de Castaños.

Ante el hallazgo, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria (COES) instalado en Coahuila, donde participan por el Gobierno Federal la SADER, el SENASICA y la CPA; por parte del Gobierno del Estado las Secretarías de Desarrollo Rural, Salud y Medio Ambiente; el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria de Coahuila y de la Laguna, las autoridades municipales, así como las Uniones Ganaderas Regionales de Coahuila y la Laguna, informó que desde el día de hoy se encuentran en el sitio cinco grupos operativos del SENASICA, la CPA y el Gobierno del Estado, especializados en la atención de dichos casos, que realizarán un barrido en una zona perifocal de 40 kilómetros a la redonda del lugar, para la inspeccion, curación de heridas, baño y tratamiento preventivo con doramectina de los animales que se encuentren en la zona, actividades en las que en los próximos días se sumarán 10 grupos más que cubrirán en total 8 municipios de la entidad, mediante barridos críticos y de contención.

Así mismo, todas las movilizaciones de ganado con origen en las zonas perifocales de del caso positivo en Castaños y de Saltillo, por la captura de mosca fértil de GBG en las trampas colocadas en los límites con Zacatecas, deberán realizarse previo tratamiento preventivo cn Doramectina sobre los animales.

Se reitera la solicitud a la sociedad en general a reportar de forma oportuna cualquier caso sospechoso a través de la SDR, SENASICA, CPA y autoridades municipales a través de los siguientes números Whatsapp 55 3996 4462 o al teléfono 800 751 2100.