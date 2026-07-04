VILLA DE PALAÚ ALCANZA EL 100% DE COBERTURA CON ALUMBRADO LED; LAURA JIMÉNEZ CUMPLE UN COMPROMISO MÁS CON LA CIUDADANÍA

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, cumplió un compromiso más con las familias de Villa de Palaú al concluir la instalación de más de 850 lámparas LED, logrando con ello el 100% de cobertura de alumbrado público con tecnología LED en esta comunidad.

Esta importante acción representa un avance significativo para Villa de Palaú, ya que durante años diversos sectores permanecieron con iluminación deficiente o en completa oscuridad. Hoy, gracias a esta inversión y al trabajo de la administración municipal, las calles cuentan con un sistema de alumbrado moderno, eficiente y de mayor calidad.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que este logro fortalece la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida de las familias, además de contribuir al ahorro de energía y al mejoramiento de los espacios públicos.

Asimismo, subrayó que este resultado es posible gracias a una administración responsable y eficiente, que trabaja con una correcta aplicación de los recursos públicos y sin generar endeudamiento para el municipio, cumpliendo con hechos los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Con la instalación de más de 850 luminarias LED, Villa de Palaú se convierte en una comunidad con cobertura total de alumbrado público moderno, beneficiando a miles de habitantes y ofreciendo vialidades más seguras para peatones y automovilistas.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir impulsando obras y acciones que mejoren la infraestructura urbana y eleven la calidad de vida de las familias en todas las comunidades del municipio, consolidando un gobierno cercano, responsable y de resultados.

“Seguimos cumpliendo con hechos y construyendo un mejor Múzquiz para todas y todos.”