INICIA CON GRAN ÉXITO LA MINI FERIA CLOETE 2026 Y CORONAN A DEISY ANGELIQUE I

El alcalde “Chano” Díaz Iribarren encabezó la declaratoria inaugural y la ceremonia de coronación de la nueva soberana de estas tradicionales fiestas.

La edición de este año conmemora con orgullo el 50 aniversario de la fundación de la festividad, contando con la distinguida presencia de la primera reina de 1976.

Sabinas, Coahuila.– 3 de julio de 2026. En un ambiente de fiesta y profundo orgullo por las tradiciones locales, la noche de este viernes arrancó de manera oficial la edición 2026 de la tradicional Mini Feria de la villa de Cloete. El magno evento inaugural fue engalanado con la emblemática ceremonia de coronación de la nueva soberana, marcando el inicio de una de las festividades más queridas por las familias de la Región Carbonífera.

El acto protocolario estuvo encabezado por el presidente municipal de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, y la primera dama, Victoria Rodríguez, quienes tuvieron el honor de colocar la corona y el cetro a su gloriosa majestad Deisy Angelique López Morán como Reina de Cloete 2026, así como a su distinguida princesa, Ariadne Brisaid Mercado López, integrantes de la nueva Corte de Honor.

La velada se tornó especialmente histórica al conmemorarse los 50 años de la creación de la Mini Feria. Para celebrar este importante aniversario, los asistentes rindieron un emotivo reconocimiento a la Sra. Adriana Nieto Ramírez, primera Reina de Cloete en el año 1976, quien honró a la comunidad con su presencia, simbolizando medio siglo de historia, cultura e identidad en la villa.

La corte real lució espectacular al recibir también a las soberanas salientes e invitadas especiales que dieron realce a la pasarela:

Estefany Paredes Bernal, Reina de Cloete 2025.

Ana Fernanda Falcón, Reina de Feriexpo Sabinas 2025.

Larissa Emireth Córdova Domínguez, Reina de Agujita 2025.

Genesis Adriana Rivera Gardea, Reina de la Iglesia San José Obrero.

Durante su mensaje y tras realizar el tradicional corte de listón que dio por inauguradas las instalaciones, el alcalde “Chano” Díaz Iribarren felicitó al Comité Organizador de la Mini Feria Cloete 2026 y reiteró el compromiso de su administración de seguir rescatando, impulsando y preservando estos espacios que fomentan la convivencia familiar, la reactivación económica y el sano esparcimiento de los sabinenses.

El presídium y el recorrido inaugural contaron con el acompañamiento de importantes autoridades civiles, estatales y municipales, entre ellos: Sergio Guzmán, Delegado de Cloete, Elva Sáenz, Delegada del DIF Cloete, Diego González, Secretario del Ayuntamiento y Elizabeth Fernández, Regidora del Ayuntamiento.

Finalmente, el Comité Organizador invitó a toda la ciudadanía de Sabinas y de los municipios vecinos a acudir durante los próximos días a disfrutar de las atracciones, la gastronomía, los grupos musicales y el gran ambiente familiar que se ha preparado especialmente para celebrar por todo lo alto este histórico 50 aniversario de la feria.