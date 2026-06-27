Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez rebaja a 2.980 los heridos y destaca que decenas de desaparecidos han sido hallados con vida.

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este viernes de que ya son 589 los muertos y 2.980 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

En una rueda de prensa, Rodríguez ha indicado que el estado de La Guaira, situado en el norte y el más afectado del territorio venezolano por los seísmos, ha sido “militarizado” tras ser declarado zona de desastre natural “por la magnitud del impacto, que ha devastado zonas enteras” y ha provocado el derrumbe de cientos de edificios.

“Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría”, ha afirmado, antes de matizar que se han registrado 214 réplicas, lo cual “demuestra la gran actividad sísmica en el territorio”.

En este sentido, ha afirmado que se han limpiado las carreteras para poder acceder a los edificios derrumbados para que los rescatistas puedan trabajar, tanto los locales como los internacionales, que “ya han empezado a llegar al país”. “Esto nos ha causado una gran emoción, ver las banderas de estos países. Han venido a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela”, ha aclarado.

“Están aquí para salvar vidas. Estamos buscando a las personas que están bajo los escombros. En esa labor estamos sin descanso”, ha señalado. “No hemos perdido ni un minuto desde que tenemos el objetivo vital de rescatar a estas personas y cuyas familias están atravesando horas muy duras, con la esperanza de encontrar con vida a sus familiares y seres queridos”, ha añadido.

Asimismo, ha indicado que el país se encuentra en una “proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población”. “Quiero agradecer a todos los que han ofrecido sus mecanismos de transporte para llevar agua y alimentos. También a los voluntarios. Esto muestra el gran corazón de nuestro pueblo y la solidaridad. (…) Estamos en el camino correcto”, ha apuntado.

“Quiero informar de que están llegando recursos especiales a las familias a través del mecanismo de Vuelta a la Patria para que puedan hacer frente a esta situación. A lo largo del día seguiremos recibiendo delegaciones procedentes de otros países, como Estados Unidos, Colombia, España, Barbados. De México ha llegado un contingente, llegará otro”, ha explicado.

Por último, Rodríguez ha aclarado que durante las próximas horas las autoridades “estarán coordinando estas tareas con los rescatistas de todos los lugares” y ha aprovechado para dar las gracias a “todos los gobiernos que se han sumado a este movimiento de solidaridad y de apoyo a Venezuela”.