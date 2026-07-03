EN EQUIPO CON  RIQUELME VAMOS POR MÁS SEGURIDAD Y MEJORES SERVICIOS PARA TORREÓN: MANOLO

· Asiste Manolo Jiménez a la tona de protesta de Miguel Riquelme como alcalde de Torreón

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 02 de julio de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a Miguel Ángel Riquelme Solís en su toma de protesta como á de Torreón, ceremonia en la que ambos reiteraron continuar trabajando en equipo para seguir consolidando proyectos y programas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Torreón, de La Laguna y de Coahuila.

“En Torreón acompañamos a nuestro amigo y gran aliado Miguel Riquelme en su toma de protesta como Presidente Municipal. Con su experiencia y compromiso, seguiremos impulsando a la Perla de La Laguna con más inversión en seguridad, desarrollo y servicios públicos para consolidarla como una de las mejores ciudades para vivir del país. ¡El trabajo en equipo siempre da mejores resultados!”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez felicitó al alcalde Miguel Ángel Riquelme y le deseó el mayor de los éxitos en esta gran encomienda, porque, dijo, para su Gobierno, desde su campaña hizo un gran compromiso con Torreón.

“Para nuestro gobierno es muy importante este gran municipio de Coahuila, por eso hemos venido trabajando ya desde que iniciamos el gobierno con mucha cercanía, con mucha presencia aquí, en La Perla de La Laguna, trabajando en equipo con nuestro gran amigo Román Alberto Cepeda, que en paz descanse, con quien desarrollamos muchos proyectos, muchos programas, muchas obras para bien de Torreón”, recordó.

Afirmó que si bien Torreón tiene áreas de oportunidad, si bien hay cosas que mejorar, esta ciudad es de los mejores municipios de todo México, y que es algo que se ha construido entre todas y entre todos.

“Aquí hay una gran alianza entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los órdenes de gobierno; todas y todos trabajando en sintonía para hacer lo mejor por Torreón”, explicó.

Recordó, además, que con Miguel Riquelme ya ha trabajado en equipo, cuando el ahora alcalde de Torreón era Gobernador de Coahuila, y Manolo Jiménez era alcalde de Saltillo.

“Ahora va a ser al revés, pero con la misma intensidad, por el bien de esta tierra bendita”, aseguró.

Señaló que Miguel Riquelme es un hombre de resultados, es un hombre con una gran experiencia, que conoce Torreón; pero que también conoce el gobierno municipal de Torreón.

“Eso nos permite que esto no se detenga, nos permite hacer un diagnóstico rápido y, una vez que se tengan identificadas las áreas de oportunidad, ponernos a trabajar para mejorar todos los días este gran municipio”, dijo, al agregar que es un garante de estabilidad y de unidad.

“Estimado alcalde, cuentan con todo mi apoyo, con todo mi respaldo, no solamente de voluntad, sino también con inversiones importantes como lo hemos venido haciendo”, subrayó Manolo Jiménez.

Abundó que Miguel Riquelme tiene toda la experiencia y toda su confianza en el tema de seguridad, porque, reiteró, en el tema de seguridad ni un paso atrás, sino por el contrario, seguirán fortaleciendo y blindando a Torreón, a La Laguna y a Coahuila.

Manolo Jiménez anunció que se hará una inversión histórica en equipo con Miguel Riquelme por los servicios públicos de la Perla de La Laguna.

El Mandatario estatal convocó a todas y todos a sumar esfuerzos, ya que la fórmula mágica de todas las cosas buenas que le han pasado a Coahuila, es tener como punto de encuentro a Torreón y a Coahuila.

En su mensaje, Miguel Ángel Riquelme mencionó que regresa a Torreón para servir, para trabajar y para asumir una responsabilidad que exige diálogo y resultados.

“Nadie hubiera querido que esta responsabilidad llegara en estas circunstancias”, dijo.

Puntualizó que este nuevo compromiso personal lo asume con responsabilidad, humildad, serenidad, experiencia, respeto por la voluntad popular y, sobre todo, con profundo amor a nuestra ciudad

“Nuestro objetivo será claro: mantener el rumbo de un municipio que ha avanzado; consolidar aquello que ha dado resultados y corregir el rumbo de lo que la sociedad exige hoy, en esta nueva circunstancia”, mencionó.

Riquelme Solís señaló que uno de los temas de mayor importancia es la seguridad pública, mantener los niveles que hasta hoy se siguen conservando en Torreón y en el estado, porque, dijo, no existe desarrollo sin seguridad; no existe inversión ni confianza sin seguridad.

“La seguridad no es sólo una estadística, la seguridad tiene muchos significados al interior sobre todo de nuestras familias. Trabajo, paz, recreación, educación y muchas otras cosas que se derivan de la misma”, indicó.

En ese sentido, expresó que seguirán coordinando esfuerzos con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, las fuerzas armadas y todas las corporaciones para que Torreón continúe siendo uno de los municipios más seguros del norte del país.

Miguel Riquelme expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su presencia, lo que manda un gran mensaje de respaldo a Torreón.

Además de reconocerle que hoy, con su gobierno, Coahuila vive una etapa de estabilidad, de desarrollo y de coordinación institucional.

“Su liderazgo ha permitido construir un estado fuerte en seguridad, competitivo en inversión y con mucha visión de futuro. Estoy convencido de que Torreón seguirá encontrando en el Gobierno del Estado un aliado permanente”, manifestó.

Agregó que trabajarán hombro con hombro, entendiendo que cuando estado y municipios hacen equipo, quienes ganan son los ciudadanos.

“Gobernador, te garantizamos que Torreón no será la puerta de entrada de grupos criminales, ni mucho menos aval de extorsionadores que fingen ser organizaciones gremiales que afectan a nuestra producción y a nuestra sociedad. Como bien dices Gobernador, aquí se toparán con pared”, afirmó el alcalde de Torreón.

“No es tiempo de divisiones, es tiempo de unidad, de responsabilidad y de trabajo”, puntualizó Miguel Ángel Riquelme.