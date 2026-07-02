Viven familias de San Juan de Sabinas la emoción del triunfo de México junto al alcalde Óscar Ríos

En un ambiente de alegría, convivencia y unidad familiar, el alcalde Óscar Ríos Ramírez acompañó a cientos de familias que se dieron cita en el Cuadro La Loca, de la colonia Allende, para disfrutar de la transmisión del partido entre México y Ecuador, donde la Selección Mexicana se impuso con marcador de 2 goles a 0, avanzando a la siguiente ronda del Mundial.

La instalación de una pantalla gigante, realizada en equipo con Mejora Coahuila, permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos vivieran juntos la pasión por el fútbol en un espacio seguro y de convivencia, fortaleciendo la unión entre las familias del municipio.

Durante el encuentro, el alcalde Óscar Ríos convivió con las y los asistentes, quienes celebraron cada jugada y los goles de la Selección Mexicana, compartiendo una noche de orgullo nacional y sana convivencia.

El edil estuvo acompañado por Karina Ríos, presidenta honoraria del DIF Municipal; Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal de Mejora Coahuila; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, así como por familias de distintos sectores de San Juan de Sabinas.

Óscar Ríos destacó que, trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con Mejora Coahuila, se siguen impulsando actividades que fortalecen el tejido social y generan espacios de encuentro para las familias.

“Así como hoy nos unimos para apoyar a nuestra Selección, seguiremos construyendo un municipio donde las familias tengan más espacios para convivir y disfrutar. Gobernar también es estar cerca de la gente y compartir con ellos los momentos que nos unen como mexicanos”, expresó el alcalde.

La convivencia concluyó entre porras, aplausos y un gran ambiente de fiesta, reflejando el orgullo de las familias de San Juan de Sabinas por el triunfo de México y reafirmando que, cuando gobierno y ciudadanía caminan juntos, también se fortalecen la convivencia y el sentido de comunidad.