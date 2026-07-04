DETONAN PROGRAMAS POR 50 MILLONES DE PESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

· Entregan becas “Veamos la Discapacidad” por 10 mil pesos a cada beneficiario y 46 nuevas unidades UNEDIF para todas las regiones del estado

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 03 de julio de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezaron la entrega de apoyos económicos del programa “Veamos la Discapacidad” y de unidades especializadas UNEDIF, como parte de la estrategia integral del Gobierno del Estado para fortalecer la inclusión, la movilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Junto con mi mamá Liliana Salinas, presidenta del DIF Coahuila; nuestros amigos alcaldes y alcaldesas y el gran equipo de Mejora Coahuila, pusimos en marcha dos grandes programas para fortalecer la inclusión y apoyar a nuestra gente con discapacidad. Con Veamos la Discapacidad estaremos entregando apoyos económicos de 300 millones de pesos para construir un Coahuila con más oportunidades para todas y todos”, destacó el gobernador.

En su mensaje, Manolo Jiménez señaló que este programa representa el cumplimiento de un compromiso con las familias coahuilenses y anunció que, además de los apoyos económicos, se fortalecerá el servicio de transporte con nuevas unidades UNEDIF para facilitar el traslado de las personas con discapacidad.

Explicó que el programa otorgará un apoyo anual de 10 mil pesos por beneficiario, mediante una tarjeta bancaria que, en esta primera entrega, ya cuenta con el depósito correspondiente al primer semestre del año, equivalente a cinco mil pesos.

El mandatario estatal señaló que estos recursos contribuirán a cubrir gastos relacionados con terapias, tratamientos y otras necesidades que permitan mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias y de sus familias.

Asimismo, anunció que durante las próximas semanas se entregarán 46 nuevas unidades UNEDIF en todas las regiones del estado. Estos vehículos adaptados facilitarán el traslado seguro de personas con discapacidad a centros de rehabilitación, hospitales y otros servicios esenciales.

Manolo Jiménez recordó que estas acciones forman parte de una bolsa cercana a los 300 millones de pesos destinada a obras, programas y apoyos para personas con discapacidad, recursos que se ejercerán de manera gradual durante su administración.

Destacó que la construcción de una mejor calidad de vida también requiere fortalecer el desarrollo económico, la generación de empleos, los servicios de salud, la educación y la seguridad, factores que, dijo, han colocado a Coahuila entre los mejores estados del país para vivir.

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando políticas públicas con sentido social, en coordinación con los municipios, el DIF Coahuila y la estrategia Mejora Coahuila, para seguir construyendo un estado más incluyente.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que el programa de apoyos económicos para personas con discapacidad da cumplimiento a un compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con este sector de la población, mediante una inversión superior a 20 millones de pesos para beneficiar a 544 personas de la Región Sureste con apoyos de 10 mil pesos anuales.

Explicó que este programa forma parte de una estrategia integral de inclusión que también contempla el acceso a la Tarjeta de la Salud Popular para quienes no cuentan con seguridad social, la entrega de 46 nuevas unidades UNEDIF, la modernización de los centros de rehabilitación y de atención al autismo en distintas regiones del estado, así como el fortalecimiento de los servicios de órtesis y prótesis. En conjunto, estas acciones representan una inversión superior a los 300 millones de pesos para mejorar la calidad de vida, la movilidad y la independencia de las personas con discapacidad en Coahuila.

En representación de las y los beneficiarios, Diana Patricia Santana Vázquez agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, por la puesta en marcha del programa, al señalar que este apoyo representa mucho más que un respaldo económico, pues brinda la oportunidad de continuar con sus metas y proyectos de vida.

Expresó que recibe este beneficio con gratitud y con el compromiso de aprovecharlo al máximo, seguir preparándose y contribuir positivamente a su comunidad, al tiempo que reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado por construir un futuro con mayor igualdad, inclusión y oportunidades para las personas con discapacidad.

Durante el evento recibieron de manera simbólica sus tarjetas Hugo Udabe Estrada, de Arteaga; David Guadalupe Calderón Reyes, de Ramos Arizpe; Miguel Ríos Ponce, de Parras de la Fuente, y José Luis Tello Hernández, de General Cepeda.

Asimismo, se realizó la entrega simbólica de unidades especializadas UNEDIF a María Antonieta Neira Neves, de Saltillo; Fidel Guillermo Moreno, de Ramos Arizpe, y Jesús Francisco Sandoval Torres, de Parras de la Fuente.