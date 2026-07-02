COAHUILA IMPULSA EL TALENTO ARTÍSTICO CON LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PECDA 2026

Saltillo, Coahuila.- La Secretaría de Cultura de Coahuila dio a conocer los resultados de la convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Coahuila 2026, mediante la cual se otorgarán 43 estímulos a proyectos de creadoras y creadores del estado, distribuidos en las categorías de Nuevas Generaciones Creativas, Creación Joven, Creación con Trayectoria y Apoyo a Producciones Escénicas.

Los proyectos seleccionados abarcan las disciplinas de artes visuales, danza, literatura, medios audiovisuales y alternativos, música y teatro, reflejando la diversidad, calidad y vitalidad de la producción artística coahuilense y recibirán en conjunto una suma de 2 millones 800 mil pesos. La selección estuvo a cargo de comisiones integradas por especialistas de reconocido prestigio, quienes evaluaron las propuestas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

El subsecretario de Cultura, Juan Salvador Álvarez de La Fuente, destacó que el PECDA representa una de las herramientas más importantes para fortalecer el desarrollo artístico del estado.

“Cada uno de los proyectos seleccionados representa una apuesta por la creatividad, la innovación y la construcción del patrimonio cultural de Coahuila. Con estos estímulos reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las y los artistas en el desarrollo de propuestas que enriquecen la vida cultural de nuestras comunidades y proyectan el talento coahuilense dentro y fuera del estado”, señaló.

Asimismo, el funcionario expresó un reconocimiento al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, cuyo compromiso con el impulso a las artes y la cultura hace posible que programas como el PECDA continúen fortaleciendo el desarrollo profesional de las y los creadores, generando mayores oportunidades para la producción artística y el acceso de la ciudadanía a una oferta cultural de calidad.

Los ganadores de esta edición son:

Categoría Nuevas generaciones creativas

Artes visuales: Carlos Enrique García de la Cruz, con “No quiero ser la intersección”; Danza: Abril Martínez Rodríguez con “R E N A C E R”; Literatura: “Leonardo Herbert Álvarez” con Ficheras; Música: Isabella García López con “Festival SIMANOF Republica Dominicana, Punta Cana 2027” y Teatro: Victoria Ramírez Soriano con “Moneda Bífida: Texto dramático sobre la inclusión y aceptación personal y de la sociedad de lo que es tener una discapacidad motriz siendo chava mexicana en 2026”.

Creación joven

Artes visuales: Jeisel Hernández Coronado “Cartografía afectiva textil: derivas, lenguaje e identidad en Saltillo”; Valeria Escobar Aguirre “La libertad Añorada de Valeria”; Ximena Morales Perales “Mobiliario Encarnado” Mobiliario como extensión del cuerpo; Celic Nohemí Vélez Moreno “Procesión sincrética: Exploración fotográfica del sincretismo en la peregrinación guadalupana de transportistas saltillenses” ; Rodrigo Padilla Madrazo “Materia Viva: Diálogo entre Industria y Artesanía en el Sureste de Coahuila” y Mayra Itzel Vega Chacón “Mottainai. El escombro como símbolo de la identidad fracturada del pueblo nigropetense”

Danza: Nora Alejandrina Acosta Morales “Lo inadvertido”; Literatura: Luisa Fernanda Villarreal González “Esta señora no quiere irse ni dejarme en paz”; Alfredo Castro Muñoz “Desveladas de Dios”; Christian Alejandro García Vázquez “Grandes Bluesmen Olvidados. La Historia Secreta del Blues” y Alma Beatriz Valdés Jaramillo “Cosmonauta descubriendo el desierto”.

Medios audiovisuales y alternativos: Juan Fared Yaber Patiño “Salir con otra gente”; Erin Andrea Bates Barreto “Cuerpo Liminal”; Gustavo Javier Ochoa Ceniceros “La Maldición del Mariachi”; Kenia Naomi Guerra Tijerina “Candela: La tierra escrita por Avelino”; Adriana Ruíz Fernández “Aceite”.

Música: Eliecer Alan Juárez Cazares “Polca y Chotis: Una nueva lectura sonora desde Coahuila”; Omar Eduardo Medina Ortiz “Órbita Emocional: Álbum de bolero contemporáneo sobre emociones juveniles y narrativa astronómica” y Edith González Narro “La empatía que se aprende: cuento musical para infancias sobre el cuidado animal”

Teatro: Isaac David Reyna López “Producir desde el Desierto: Diagnóstico y Estrategias para el Ecosistema Escénico del Sureste de Coahuila”; Laura Regina Cruz Arriaga “Los mares que transito” y Juan Macedonio Medina Barajas “Leo y Solovino: El viaje a Mnemosine”

Creación con trayectoria

Artes visuales: Daniela Elidett Pérez Molina “Ensamblajes domésticos: breve inventario de lo que permanece”; Jesús Alberto Flores Valenciano “EL HALLAZGO DEL RETRATO STERNAU”; Elías Juárez Pacheco “CUERPOS INCIERTOS.Cuerpos para una aparición forzada”; Norberto Junior Treviño Morales “Ciudad museo, Ruinas del modernismo en la contemporaneidad”.

Danza: Rogelio Alejandro Arrañaga Gómez “Sr. Topo”; Tania Cardona Palacios “Macaria y la muerte de la luna”.

Literatura: Lázaro Izael Rangel Espinoza “Lazaurus o el primer día de mi vida”; Claudia Alejandra Espinoza García “El oficio de la risa: memoria de los payasos de la Comarca Lagunera”.

Medios audiovisuales y alternativos: Adair Israel Vigil Zúñiga “Materia Residual. AHMSA fuera de operación”; Carolina Monroy Hurtado “Cuerpos celestiales”.

Música: Michael Metraton Valdés Montiel “Siempre Dowland (400 Años de Sueño)”; Arturo Marines Castillo “Crónicas cantadas”

Teatro: Benjamín Alberto Castro Ruiz “LA ORILLA INÚTIL: Dispositivo escénico sobre la piel, la frontera y el desplazamiento”; Edgar Manuel Valadez Valadez “Privilecários o Como el fin del mundo dejo de ser un miedo y se convirtió en una esperanza”; María Teresa Rodríguez Simental “COSMOS: Experiencia escénica para primera infancia”

Apoyo a producciones escénicas

Música: Norberto Soberón Pecina “Suite Norteña: Unión de dos culturas en la exposición de la identidad musical coahuilense”

Además, se informó que el Comité de Planeación en ejercicio de las facultades conferidas en los Criterios que rigen al PECDA determinó, con fundamento en el numeral 1.41 de la convocatoria PECDA Coahuila emisión 2026, la reasignación de estímulos, considerando para ello las decisiones de las comisiones de selección y la suficiencia presupuestal.

La dictaminación de los proyectos participantes se llevó a cabo mediante un proceso de evaluación colegiada, transparente y apegada a las reglas de operación del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Cada propuesta fue revisada de manera individual por jurados integrados por especialistas de reconocido prestigio en las distintas disciplinas artísticas, quienes valoraron aspectos como la calidad de la propuesta, su viabilidad, trayectoria de las y los postulantes e impacto cultural, garantizando imparcialidad y equidad en la selección de los proyectos beneficiados.

Se dieron a conocer además los jurados de esta emisión, en artes visuales: Beatriz Eugenia Canfield Zapata, Sandra Elizabeth Mendoza Arroyoy Antonio Uribe Rivera.

Danza: Fernando Alfonso Leija Flores, Israel Gracia Beltran, Leticia Noemi Sánchez Cárdenas.

En literatura: Alejandra Torres García, Fabiola Eunice Vázquez Amaro, Erick Jovany Cruz Flores. En el área de medios audiovisuales y alternativos: Joan Adad Ramírez Virgen, Amanda Woolrich Zárate y Wenceslao Ricardo Martínez Molina.

En el área de música: Mariana Mallol, Elda Nelly Treviño Flores, Ángel Jiménez Vuelvas, y en teatro: Alejandro Gómez Ortiz, Jesús Ramírez Valencia y Maribel Stephanie Denis Montes Gutiérrez.

La Secretaría de Cultura felicita a las y los beneficiarios de esta emisión del PECDA Coahuila 2026 y reconoce la participación de todas las personas que atendieron la convocatoria, reiterando su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la creación, el desarrollo artístico y el fortalecimiento de la cultura en todo el estado.