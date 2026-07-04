Entrega Óscar Ríos techumbre en la Primaria Melchor Ocampo; cumple compromiso con la educación de Nueva Rosita

Como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura educativa, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la entrega de la nueva techumbre estructural de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo”, una obra realizada a través de la estrategia Mejora Coahuila: Obras Sociales a Pasos de Gigante, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Ulises Cárdenas Herrera, destacó que esta obra es resultado del impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del trabajo en equipo con el municipio para seguir llevando beneficios a las escuelas. Asimismo, dio a conocer los datos técnicos del proyecto, que representó una inversión de 3.5 millones de pesos para la construcción de una techumbre estructural de 500 metros cuadrados, beneficiando directamente a 179 estudiantes con un espacio digno, seguro y funcional para sus actividades escolares.

Por su parte, la directora del plantel, Fátima Jasso Morán, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Óscar Ríos por hacer realidad esta importante obra, al señalar que se construyó en muy poco tiempo y que representa un beneficio directo para toda la comunidad educativa, al brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades académicas, cívicas, deportivas y recreativas.

En representación de los alumnos, Alexa Guel expresó su agradecimiento a las autoridades y destacó que esta nueva techumbre permitirá que ella y sus compañeros disfruten de un espacio más cómodo y protegido para realizar sus actividades escolares.

Al dirigir su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez compartió la emoción de regresar a la escuela donde cursó su educación primaria, ahora como presidente municipal, para entregar una obra que, dijo, gestionó personalmente ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas hasta lograr convertirla en una realidad.

“Es un orgullo volver a la que fue mi primaria y hacerlo para entregar una obra que sé será de gran beneficio para las niñas y los niños. Gracias al respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas seguimos cumpliendo compromisos y fortaleciendo la educación de nuestro municipio”, expresó.

Como parte de la visita, el alcalde recorrió uno de los salones donde cursó sus estudios, recordando con emoción esa etapa de su vida y conviviendo con alumnos, docentes y padres de familia.

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas, directivos del plantel, integrantes del Cabildo, representantes de la comunidad educativa, padres de familia y ciudadanía en general, quienes refrendaron el compromiso de seguir trabajando en equipo para impulsar obras que mejoren la calidad de vida de las familias de San Juan de Sabinas.