La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) –

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, ha llamado este jueves a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela, apuntando a que su equipo en Caracas está en contacto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para evaluar las necesidades y dar respuesta a la crisis.

En un mensaje en redes sociales, el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha informado de que está en “estrecho contacto” con el equipo del organismo en Caracas “para garantizar una respuesta completa y urgente”, en concreto con el coordinador humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla.

Esto incluye “apoyo en las labores de búsqueda y rescate, así como ayuda de emergencia para los supervivientes”, ha señalado. “Está llegando la solidaridad internacional. Necesitaremos la colaboración de todos”, ha reclamado el diplomático británico.

En un comunicado, Fletcher ha indicado que Naciones Unidas está “totalmente movilizada para apoyar al pueblo de Venezuela” tras los terremotos que golpearon el país este miércoles. Según ha desvelado, Rampolla ha hablado con Rodríguez, por lo que la ONU está “evaluando con carácter de urgencia cuáles son las necesidades”. “Nuestro equipo en Venezuela está colaborando con las autoridades para identificar las prioridades”, ha indicado.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su “sincera solidaridad” con el pueblo de Venezuela y los heridos y los familiares de quienes fallecieron por los seísmos. “Espero que la fortaleza del pueblo venezolano prevalezca ante esta tragedia”, ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, ha trasladado sus condolencias con las víctimas de los terremotos incidiendo en que el PMA “está preparado para brindar asistencia y apoyar los esfuerzos de respuesta para llegar rápidamente a las comunidades”.

Mientras, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salí, se ha mostrado “profundamente apesadumbrado” por el terremoto que ha sacudido Venezuela. “Me solidarizo con todos los afectados por la pérdida de seres queridos, las lesiones y los daños a hogares y comunidades” ha dicho, incidiendo en que la agencia “está lista para apoyar los esfuerzos de respuesta en coordinación con las autoridades y socios”.

El último balance de las autoridades venezolanas ha elevado este jueves a 164 las víctimas mortales y a 971 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que se han registrado en el norte del país durante la tarde del miércoles, madrugada del jueves en España. Los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios derrumbados en La Guaira.

Los terremotos han tenido lugar en el estado de Yaracuy, con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, con un “sismo principal” de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros. Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), puede dejar miles de fallecidos.