EN COAHUILA CELEBRAMOS CON ORGULLO EL 7MO ANIVERSARIO DE LA GUARDIA NACIONAL: MANOLO

· Reconoce Gobernador a la Guardia Nacional por su séptimo aniversario y destaca la coordinación ejemplar que mantiene a Coahuila entre los estados más seguros de México

San Pedro de las Colonias, Coahuila.- En el marco del Séptimo Aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció la labor, entrega y compromiso de las mujeres y hombres que integran esta institución, cuya coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno ha sido determinante para consolidar a Coahuila como uno de los estados más seguros del país.

“Acompañamos a la Guardia Nacional en el desayuno por el séptimo aniversario de su creación. Felicidades a todas y todos sus integrantes por su compromiso y servicio. Aquí en Coahuila vamos a seguir jalando parejo con las Fuerzas Armadas para mantener nuestro estado fuerte, seguro y en orden”, destacó el gobernador.

Durante la ceremonia conmemorativa, el mandatario estatal entregó un reconocimiento oficial a la Guardia Nacional en agradecimiento por su servicio a la patria y por el trabajo conjunto que diariamente realizan para preservar la paz y fortalecer la seguridad de las familias coahuilenses.

Efectuó una felicitación a nombre de todas y todos los coahuilenses a quienes forman parte de esta gran institución de nuestro país, a quienes les deseó muchos años más de servicio y éxito en esta importante misión.

Manolo Jiménez agradeció la invitación a este acto conmemorativo y saludó al general de división Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar; al general Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; así como a los mandos militares, autoridades de los Poderes Legislativo y Judicial, alcaldes, alcaldesas, empresarios y representantes de las distintas instituciones presentes.

Destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías y las corporaciones de seguridad municipales y estatales ha permitido alcanzar resultados históricos en materia de seguridad.

Subrayó que gracias a esta estrategia de coordinación, Coahuila se mantiene entre los tres estados más seguros de México, mientras que las ciudades de Torreón, Saltillo y Piedras Negras se encuentran dentro de las seis mejor evaluadas del país en percepción de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Destacó además que Torreón alcanzó la mejor calificación de seguridad de toda su historia.

Recordó que su administración ha fortalecido la infraestructura de seguridad mediante una inversión superior a los 600 millones de pesos, que ha permitido la construcción de 18 cuarteles para el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Marina y la Guardia Nacional en diferentes regiones del estado.

Asimismo, resaltó que Coahuila registra actualmente los mejores indicadores en materia de homicidios de las últimas tres décadas y destacó que el 100 por ciento de los delitos de alto impacto registrados durante 2025 fueron esclarecidos gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

“Los resultados que hoy tiene Coahuila son producto de un gran trabajo en equipo y una parte fundamental de esos logros corresponde a la Guardia Nacional. Por eso hoy queremos reconocer a todas y todos quienes forman parte de esta institución y agradecerles por su compromiso con nuestro estado”, afirmó.

Al hacer entrega del reconocimiento oficial, el Gobernador dio lectura al documento que expresa: “El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza reconoce a la Guardia Nacional en su Séptimo Aniversario de servicio a la patria y en agradecimiento al trabajo permanente y coordinado con los órdenes de gobierno para preservar la paz, fortalecer la seguridad y seguir construyendo juntos la grandeza de Coahuila.”

Finalmente, Manolo Jiménez reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para que Coahuila siga siendo un referente nacional en seguridad.

“A nombre de las y los coahuilenses les damos las gracias y les pedimos que sigamos trabajando en equipo para que Coahuila sea el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias y continúe siendo uno de los estados más seguros del país. Muchas felicidades y ¡que viva la Guardia Nacional!”, concluyó.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional en Coahuila, el general brigadier de Estado Mayor, Francisco Acuña Díaz, destacó que, a siete años de su creación, la Guardia Nacional se ha consolidado como una institución permanente, profesional y disciplinada, cuyo propósito fundamental es proteger al pueblo de México con legalidad, honor y respeto a los derechos humanos.

Reconoció la entrega de las mujeres y hombres que integran la corporación, especialmente de quienes cumplen su deber lejos de sus familias o han dado la vida en servicio de la patria, y agradeció al Gobierno de Coahuila la confianza, el respaldo y la estrecha coordinación institucional que ha fortalecido las acciones de seguridad en el estado, al señalar que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno constituye un ejemplo nacional para preservar la paz, el Estado de derecho y el bienestar de las familias coahuilenses.