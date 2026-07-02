Aprueba Congreso de Coahuila armonización constitucional en materia político-electoral

Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado de Coahuila aprobó una iniciativa con el fin de armonizar la Constitución local con las reformas a la Constitución Política de México en materia político-electoral, entre ellas las relacionadas con la prohibición del nepotismo electoral y la no reelección inmediata; la integración de los ayuntamientos; el fortalecimiento de los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género; las remuneraciones de las autoridades electorales y los límites presupuestales de los Congresos locales.

La iniciativa aprobada atiende el deber de las entidades federativas de adecuar sus ordenamientos constitucionales para garantizar su congruencia con el orden jurídico nacional. De manera general, la iniciativa aprobada contempla la incorporación expresa de los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género, favoreciendo la participación política de las mujeres y garantizando el acceso igualitario al ejercicio del poder público.

Las disposiciones relativas a la prohibición del nepotismo electoral y a la no reelección inmediata constituyen mecanismos encaminados al fortalecimiento de la integridad electoral, la renovación periódica de los cargos de representación popular y la consolidación de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda democrática.

Por ende, las modificaciones referentes a la integración de los ayuntamientos, al establecimiento de límites presupuestales de los congresos locales y a las remuneraciones de las autoridades electorales responden a los principios constitucionales de austeridad, racionalidad en el ejercicio del gasto público y eficiencia institucional.

Las reformas aprobadas pueden ser consultadas en la página del Congreso del Estado https://www.congresocoahuila.gob.mx/coahuila/