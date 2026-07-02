COAHUILA FORTALECE SU PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “PASAJEROS DEL TIEMPO” EN EL AIFA

· El Gobierno del Estado y el Museo del Desierto impulsan la promoción turística, cultural y económica de Coahuila desde uno de los principales centros de conectividad aérea del país

· Resaltan la importancia de divulgar la riqueza paleontológica de nuestro país que une a Coahuila y el territorio de Santa Lucía que alberga el AIFA

Ciudad de México.- Como parte de la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la promoción turística y económica de Coahuila, este día fue inaugurada la exposición “Pasajeros del Tiempo”, a cargo del Museo del Desierto, en el

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los principales nodos de conectividad aérea del país.

La ceremonia fue presidida por el Director General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, General Isidoro Pastor Román; Blas Flores González, Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila; Arturo González, Director del Museo del Desierto.

Participaron además autoridades estatales y municipales.

Durante el evento, el Jefe de Gabinete, resaltó el éxito de la ruta aérea Saltillo–Ciudad de México vía AIFA, la cual se ha consolidado como un importante vínculo para fortalecer la conectividad del estado, impulsar el turismo, facilitar la llegada de inversiones y aumentar la competitividad del Estado.

La exposición forma parte de la estrategia integral de promoción del Gobierno del Estado para consolidar a Coahuila como destino de turismo científico, de naturaleza, aventura y enológico, bajo las campañas “Sorpréndete Con Coahuila” y “En Coahuila Hay Plan”.

La muestra reúne algunos de los hallazgos paleontológicos más importantes realizados en territorio coahuilense y ofrece una experiencia museográfica de primer nivel. En el exterior del aeropuerto sobresalen el Memorial de la Quinta Extinción, con una monumental representación de un Tyrannosaurus rex emergiendo de un meteorito, así como modelos robóticos de dinosaurios de tamaño real del Alamosaurus

Sanjuanensis y del Tyrannosaurus rex.

Se anunció la próxima apertura de la Tienda Museo del Desierto, un espacio que permitirá promover y comercializar productos representativos de Coahuila.

Con esta presencia en el AIFA, el Gobierno del Estado impulsa la promoción de productos turísticos como la Ruta Vinos & Dinos, la zona paleontológica en General Cepeda y Ramos Arizpe, así como el turismo de naturaleza y aventura en Arteaga, consolidando una estrategia integral para atraer más visitantes y generar beneficios económicos para las familias coahuilenses.