RINDE PROTESTA GABRIEL ELIZONDO PÉREZ COMO SENADOR POR COAHUILA

01 de julio de 2026.- Con el compromiso de trabajar en favor de Coahuila y en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, este miércoles Gabriel Elizondo Pérez rindió protesta como senador de la República.

Al asumir esta nueva responsabilidad legislativa, Elizondo Pérez reiteró su disposición para impulsar iniciativas y gestiones que sigan contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las y los coahuilenses, así como a atender las principales necesidades del estado.

Participará en el análisis, la discusión y la aprobación de iniciativas de ley en favor de las familias coahuilenses.

El nuevo senador destacó que desde la máxima tribuna legislativa del país mantendrá una agenda enfocada en el desarrollo económico y social además de impulsar políticas públicas que fortalezcan a Coahuila, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Gabriel Elizondo Pérez llega a la Cámara de Senadores luego de que Miguel Ángel Riquelme Solís solicitara licencia para asumir el cargo de alcalde de Torreón y, conforme al procedimiento legal, rindió protesta para ocupar el escaño como senador de la República.

Gabriel Elizondo Pérez es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Destacó como presidente de la Sociedad de Alumnos de la misma facultad, donde actualmente se desempeña como catedrático.

Es empresario ganadero y agrícola, con amplia experiencia en temas relacionados con el desarrollo social, grupos vulnerables, liderazgo y juventud.

Inició su carrera dentro de la Administración Pública como director del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Saltillo (2017-2018). Posteriormente, durante el periodo 2018-2021, fungió como secretario particular del alcalde de Saltillo.

Dentro del Gobierno del Estado de Coahuila ocupó cargos como procurador de Justicia Laboral en la Procuraduría del Trabajo, coordinador de Programas Sociales en la Región Sureste del Estado (2021-2022) y subsecretario de Bienestar y Desarrollo Social (2022-2023).

Se desempeñó como secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila de diciembre de 2023 a febrero de 2024.

Posteriormente, asumió el cargo de senador suplente de la LXVI Legislatura para el periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2027.

En agosto de 2024 fue nombrado coordinador general de Mejora Coahuila, responsabilidad desde la cual coordinó estrategias, programas y acciones orientadas a fortalecer el desarrollo social, la participación ciudadana y el desarrollo de las comunidades en el estado.