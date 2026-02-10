VIENEN MÁS Y MEJORES EMPLEOS PARA COAHUILA: MANOLO

Detona gobernador 4 mil nuevos empleos en Parras

Destaca a Coahuila en el top 3 nacional en generación de nuevos empleos y primer lugar en formalidad laboral

Durante las próximas semanas se estarán anunciando nuevas inversiones en todas las regiones

Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; a 10 de febrero de 2025.- Coahuila sigue siendo polo de atracción de inversiones gracias a las excelentes condiciones que ofrecen todas sus regiones para el desarrollo de empresas e industrias, y un claro ejemplo de lo anterior son los más de 4 mil empleos que se anunciaron este día para Parras de la Fuente con la inauguración de la planta de Daimay y el anuncio de inversión de Artistic Milliners.

“¡Seguimos cumpliendo compromisos con nuestra gente! Hoy en el hermoso Pueblo Mágico de Parras arrancamos las operaciones de la primera de las tres plantas de DAIMAY, en las que se están invirtiendo más de 800 millones de pesos y para generar 2 mil 500 empleos en total. Aquí somos aliados de todo aquel que quiere invertir y emprender en Coahuila. Trabajando en equipo con la iniciativa privada, generamos más y mejores empleos para nuestra gente”, destacó el gobernador.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a los directivos de la empresa Daimay en la inauguración de su planta en Parras de la Fuente, la cual generará 2 mil 500 empleos una vez que esté trabajando a su máxima capacidad y que es parte de la diversificación de la economía en este Pueblo Mágico.

Además, realizó un recorrido por la empresa Artistic Milliners junto a sus directivos, en donde anunciaron inversiones que generarán más de mil 500 nuevos empleos.

El Mandatario estatal agradeció a ambas empresas por seguir confiando en Coahuila como destino de sus inversiones, y reiteró a sus directivos todo el respaldo de su gobierno para que sigan creciendo y sus operaciones sean exitosas.

“Hoy es un día histórico para este municipio, porque estamos anunciando estas inversiones de cientos de millones de pesos y que alcanzarán a emplear más de cuatro mil personas entre las dos empresas”, señaló.

Mencionó que algo que se hace en Coahuila es trabajar en varias rutas, en varios pilares, porque, dijo, para que pueda mejorar la calidad de vida de las familias se requiere cumplir los temas importantes, como lo son la seguridad, los servicios, la infraestructura o el empleo.

“El empleo es la herramienta más poderosa para que nuestra gente pueda salir adelante”, expresó.

Manolo Jiménez destaco que en la parte laboral estatal, Coahuila arrancó el 2026 dentro del top 3 nacional en generación de empleos, con más de 11 mil en el mes de enero.

“Y algo muy importante, somos el estado con mayor formalidad laboral de todo el país, con alrededor del 70 por ciento, cuando el promedio nacional es de alrededor de 40 por ciento por ciento”, indicó.

Abundó que, en seguridad, Coahuila es de los tres estados más seguros del país; el estado más seguro de México, con Piedras Negras como la frontera más segura, y Saltillo como la capital más segura del país, y con Torreón entre las siete ciudades más seguras de todo México.

“Es una gran bendición vivir en este gran estado, y por eso lo tenemos que seguir cuidando entre todas y todos”, mencionó, y comentó que en Coahuila, contrario a lo que pasa en otros lugares de México, existe seguridad, estado de derecho, certeza jurídica, y se tiene a los mejores trabajadores del país.

Jiménez Salinas mencionó que su gobierno es facilitador de todo aquel que quiera trabajar, emprender o invertir en Coahuila.

Asimismo, expresó que se tiene preparado un gran plan para atraer visitantes a este Pueblo Mágico y a todo Coahuila durante el Mundial de Fútbol, y destacó que, además, se tiene el gran proyecto de la construcción del aeropuerto para Parras de la Fuente, que es un compromiso de su campaña.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, mencionó que este es un día muy significativo para Parras, para la región Sureste y para todo Coahuila, con la instalación de la planta de Daimay.

“Esta no solo es la apertura de una instalación industrial, sino que es la afirmación de que en nuestro estado las cosas se están haciendo bien, y de que seguimos avanzando con rumbo claro”, indicó.

Fernando Orozco Lara, presidente municipal de Parras de la Fuente, agradeció al gobernador Manolo Jimpenez Salinas por el respaldo para que este municipio pudiera dar este importante paso, con nuevas inversiones que vienen a fortalecer y diversificar la economía.

Acompañaron al gobernador en esta jornada de trabajo por Parras de la fuente, además, Edna Dávalos Elizondo, diputada local; Édgar Montes Saucedo, director de operaciones de Daimay; Nazira Zogby Castro, secretaria del Trabajo; José María Morales Padilla, administrador Fiscal General; Sofía Delgadillo Díaz, directora de Pro Coahuila.

Directivos y trabajadores de ambas empresas; funcionarios estatales y municipales.