Arrancamos el gran programa de empleo para mujeres cuidadoras del hogar: Manolo

También está dirigido para personas de difícil colocación laboral

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.- Desde Piedras Negras y como parte del gran plan de fortalecimiento para la economía y el empleo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó el Programa de Empleo Temporal en el que se estarán invirtiendo 36 millones de pesos para apoyar a miles de coahuilenses de todas las regiones de la entidad, enfocado en madres cuidadoras del hogar y personas de difícil colocación laboral.

“En Piedras Negras dentro de nuestra estrategia para impulsar el empleo en Coahuila detonamos el gran programa estatal de empleo para mujeres cuidadoras del hogar y personas de difícil colocación. Con una inversión de 36 millones de pesos vamos a apoyar a miles de mujeres que por estar al cuidado de sus hijos o nietos no pueden conseguir un empleo, así como a personas que, por su edad o condición, también batallan en conseguir uno. Aquí no dejamos a nadie atrás: generamos oportunidades reales para que más familias sigan mejorando su calidad de vida”, resaltó el gobernador.

Agregó que este programa de empleo temporal es un compromiso adquirido desde su campaña y agregó que con ello se reconoce el gran trabajo que realizan mujeres madres de familia o abuelas que están al cuidado de sus hijos, hijas o nietos, trabajo por el que podrán recibir un ingreso económico para beneficio de su familia.

Además se beneficiará a personas que, por alguna razón, tienen tiempo buscando empleo sin tener fortuna.

Manolo Jiménez destacó que de la mano con la Secretaría del trabajo estatal y de Economía, su gobierno maneja una serie de programas para fomentar la economía y el empleo, como el programa de créditos para mujeres y jóvenes emprendedores;

Dijo que, de la misma manera, este tipo de programas se complementa con otros programas sociales igual de importantes como la tarjeta La Mera Mera, la tarjeta de la Salud Popular, el programa alimentario; además de programas educativos como el de Mujeres Echadas Pa´delante, donde pueden cursar su preparatoria o formación profesional de manera gratuita.

“Que quede muy claro, en Coahuila queremos más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices”, señaló.

Informó que visitará la capital de los Estados Unidos, Washington DC, para reunirse con empresas estadounidenses y canadienses interesadas en invertir en Coahuila. Además, el equipo de la Secretaría de Economía, realizará una gira de promoción económica por Europa en las próximas semanas.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila, destacó que el Programa de Empleo Temporal, con presupuesto cien por ciento estatal, es una estrategia diseñada por el gobernador Manolo Jiménez para brindar apoyo económico a quienes más lo necesitan.

Comentó que este programa tiene como objetivo acompañar a las personas que han perdido su empleo y que han tenido dificultad para encontrar uno nuevo, y además reconoce y respalda a las mujeres cuidadoras que realizan trabajo no remunerado en el hogar, un esfuerzo fundamental para el desarrollo de nuestras familias y comunidades.

Informó que durante ocho semanas, las y los beneficiarios recibirán quincenalmente su pago, con lo que se fortalecerá la economía familiar.

“Con estas acciones se brinda un ingreso que representa un alivio en momentos difíciles, se impulsa la participación ciudadana y se fomenta el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó.

Gabriel Elizondo Përez, coordinador general de Mejora Coahuila, mencionó que este programa de Empleo Temporal es respaldo, es dignidad y es la certeza de que en Coahuila nadie se queda solo.

Abundó que el gran compromiso y visión social que caracteriza a Manolo Jiménez, no solamente se refuerzan con programas y obras sociales, sino también potencializa en materia de salud, en materia de empleo y seguridad.

Juana Castillo Martínez, beneficiaria de este programa de empleo temporal, mencionó que es un alivio y gran respaldo, ya que es una oportunidad de llevar el gasto con dignidad a sus hogares.

“Gobernador, gracias por ayudarnos a que nuestra calidad de vida mejore en todo, en el empleo, la salud, la educación, en los programas sociales y en la seguridad de nuestras familias”, expresó.

En la presentación de este programa estuvieron presentes Carlos Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras; Gullermo Ruiz Guerra, diputado local; Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de gobierno en la región Norte; César Valdez Medina, jefe de oficina de la Secretaría del Trabajo y coordinador general del Programa de Empleo Temporal.

Además de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Ejecutivo; integrantes de Cabildos; escuelas y universidades; representantes de cámaras empresariales.